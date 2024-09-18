Освоїли тактику ЗСУ: росіяни почали збивати БПЛА-розвідники FPV-дронами (відео)

Застосування дронів-перехоплювачів призведе до дефіциту розвідувальних БПЛА в небі та винаходу відповідних контрзаходів, вважає Сергій Флеш.

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Збройні сили Російської Федерації почали атакувати українські розвідувальні безпілотники FPV-дронами, скопіювавши тактику Сил оборони України. Про це написала засновниця Центру підтримки аеророзвідки та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська у своєму Telegram-каналі.

ЗС РФ почали застосовувати FPV-дрони проти розвідувальних БПЛА ЗСУ

Коментуючи відео, що з'явилося в мережі, Марія Берлінська зазначила, що перегони за перевагу в небі виходять на новий етап. За її словами, проти дронів-перехоплювачів будуть винаходити нові контрзаходи, зокрема зміни ешелонів висот, швидкостей, поліпшення оптики, маневреності та інших характеристик.

"Ми з колегами маємо кілька основних версій подальшого розвитку подій. Але вже зараз можна стверджувати одне — це ще один майлстоун у нашій технологічній війні. Найбільшій війні технологій в історії людства", — написала засновниця Центру підтримки аеророзвідки.

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Кадри роботи російського FPV-дрона також прокоментував український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш) у своєму Telegram-каналі. Раніше експерт прогнозував, що ворог почне застосовувати українську технологію зенітних дронів проти України. Він також зазначив, що за цим послідує розробка обома сторонами контрзаходів, дефіцит розвідувальних дронів типу "крило", а також необхідність збільшення виробництва БПЛА-розвідників.

"Від початку нашої роботи з БПЛА противника зенітними дронами до першого російського відео збиття нашого крила від ворога минуло... 10 місяців. Це фантастичний термін зберігання технології в секреті на сучасній війні. З огляду на те, що вони перехоплювали відео наших атак уже як 5 місяців", — додав Сергій Флеш.

Нагадаємо, українська команда розробників "Дикі Шершні" модифікували свої БПЛА для знищення розвідувальних дронів ЗС РФ. За їхніми словами, на рахунку нових українських дронів уже понад 100 збитих ворожих "крил".

Зокрема, українські військові показали, як знищили за допомогою FPV-дрона російський розвідувальний дрон Z-20 від компанії Zala Aero, який наводить "Ланцети".