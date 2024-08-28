"Вперше засвітився": український FPV-дрон вразив ворожий БПЛА Z-20 (відео)

Дрон ZALA Z-20 з електродвигуном і збільшеною вантажопідйомністю може передавати HD-зображення на відстані до 100 км, стверджує виробник.

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Військовослужбовці Сил оборони України знищили за допомогою FPV-дронів уже понад сотню розвідувальних дронів Збройних сил Російської Федерації, зокрема безпілотник Z-20. Відповідне відео опублікував український блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

На відео показано 115 російських дронів-розвідників, збитих за останній час українськими БПЛА. Серед них безпілотники "Орлан-10", Zala, Supercam та інші. Такі БПЛА наводять Іскандери і КАБи по об'єктах у тилу України.

"Такий вигляд мають тисячі врятованих життів, захищена українська техніка і виколоті очі російської розвідки", — написав блогер.

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Своєю чергою Telegram-канал "Потужний Інформатор" вказав на те, що в згаданому відео вперше показано знищення російського розвідувального дрона Z-20 від компанії Zala Aero. За словами автора публікації, є підозра, що саме цей дрон наводив ланцети на Долгінцеве та інші цілі за 70 км від лінії фронту.

"Крім десятків Supercam S350/S450 і Zala Z-16 (421-16E), уперше засвітився БПЛА "Z-20" (не плутати з 421-20)", — ідеться в публікації.

FPV-дрон знищив Z-20

Що відомо про БПЛА Z-20

На офіційному сайті Zala Aero йдеться про те, що ZALA Z-20 — це безпілотне повітряне судно з електродвигуном і збільшеною вантажністю, яке може перебувати в повітрі понад 6 годин на відстані понад 100 км від оператора, передаючи відео з роздільною здатністю HD. Росіяни використовують цей БПЛА для розвідки та спостереження за різними об'єктами.

За словами виробника, ZALA Z-20 оснащений бортовим обчислювачем, який використовує сучасні алгоритми штучного інтелекту (ШІ), що робить його більш ефективним порівняно з аналогами від інших виробників. Наземне обладнання Z-20 повністю сумісне з моделлю Z-16.

БПЛА Z-20 Фото: Zala Aero

Заявлені переваги дрона ZALA Z-20: ретрансляція сигналу, стійкість до перешкод, низький ЕПР і акустична сигнатура, захищений канал зв'язку, протидія сигналам РЕБ і ППО, інтелектуальний навігаційний і комунікаційний модуль, бортовий ШІ для пошуку та ідентифікації об'єктів із режимом вибору пріоритетних цілей. Максимальна вага БПЛА — 17 кг, розмах крила 4 000 мм.

Нагадаємо, військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Збройних сил України збили на Покровському напрямку два розвідувальні БПЛА Zala за допомогою FPV-дронів. Судячи з оприлюдненого відео, українські оператори використовують радіотехнічні засоби, які дають змогу не тільки відстежувати ціль, а й бачити сам FPV-дрон.

Для знищення російських БПЛА-розвідників українські військові, зокрема, використовують дрони від компанії "Дикі Шершні". За словами розробників, їхні дрони вже перехопили понад сотню ворожих безпілотників.