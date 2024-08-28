"Впервые засветился": украинский FPV-дрон поразил вражеский БПЛА Z-20 (видео)

Дрон ZALA Z-20 с электродвигателем и увеличенной грузоподъемностью может передавать HD-изображение на расстоянии до 100 км, утверждает производитель.

Related video

Военнослужащие Сил обороны Украины уничтожили с помощью FPV-дронов уже более сотни разведывательных дронов Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе беспилотник Z-20. Соответствующее видео опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

На видео показаны 115 российских дронов-разведчиков, сбитых за последнее время украинскими БПЛА. Среди них беспилотники "Орлан-10", Zala, Supercam и другие. Подобные БПЛА наводят Искандеры и КАБы по объектам в тылу Украины.

"Так выглядят тысячи спасенных жизней, защищенная украинская техника и выколотые глаза российской разведки", — написал блогер.

Важно

Оружие против "Шахедов", разведчиков и вертолетов: как в Украине создают супердроны

В свою очередь Telegram-канал "Потужний Інформатор" указал на то, что в упомянутом видео впервые показано уничтожение российского разведывательного дрона Z-20 от компании Zala Aero. По словам автора публикации, есть подозрение, что именно этот дрон наводил ланцеты на Долгинцево и другие цели за 70 км от линии фронта.

"Кроме десятков Supercam S350/S450 и Zala Z-16 (421-16E), впервые засветился БПЛА "Z-20" (не путать с 421-20)", — сказано в публикации.

FPV-дрон уничтожил Z-20

Что известно о БПЛА Z-20

На официальном сайте Zala Aero говориться, что ZALA Z-20 — это беспилотное воздушное судно с электродвигателем и увеличенной грузоподъемностью, которое может пребывать в воздухе более 6 часов на расстоянии более 100 км от оператора, передавая видео в разрешении HD. Россияне используют этот БПЛА для разведки и наблюдения за различными объектами.

По словам производителя, ZALA Z-20 оснащен бортовым вычислителем, использующим современные алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), что делает его более эффективным по сравнению с аналогами от других производителей. Наземное оборудование Z-20 полностью совместимо с моделью Z-16.

БПЛА Z-20 Фото: Zala Aero

Заявленные преимущества дрона ZALA Z-20: ретрансляция сигнала, устойчивость к помехам, низкая ЭПР и акустическая сигнатура, помехозащищенный канал связи, противодействие сигналам РЭБ и ПВО, интеллектуальный навигационный и коммуникационный модуль, бортовой ИИ для поиска и идентификации объектов с режимом выбора приоритетных целей. Максимальный вес БПЛА — 17 кг, размах крыла 4 000 мм.

Напомним, военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины сбили на Покровском направлении два разведывательных БПЛА Zala с помощью FPV-дронов. Судя по обнародованному видео, украинские операторы используют радиотехнические средства, которые позволяют не только отслеживать цель, но и видеть сам FPV-дрон.

Для уничтожения российских БПЛА-разведчиков украинские военные, в частности используют дроны от компании "Дикие Шершни". По словам разработчиков, их дроны уже перехватили более сотни вражеских беспилотников.