Росіяни намагаються захищати свої БПЛА-розвідники "камуфляжем і лайкою", — Forbes

Окупанти використовують для маскування розвідувальних дронів два види камуфляжу, а також залишають на крилах образливі написи.

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Сили оборони України активно використовують нові дрони-перехоплювачі для знищення розвідувальних безпілотників Збройних сил Російської Федерації, у зв'язку з чим росіяни намагаються зробити свої БПЛА менш помітними, а також залишають на них образливі написи. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Як зазначають у виданні, російські оператори практично не можуть захистити свої дрони від українських БПЛА-перехоплювачів. У розвідувальних безпілотників потужні камери, проте вони спрямовані вниз, через що оператор не бачить, що відбувається навколо. Цей фактор відкриває можливості для атак FPV-дронів. Росіяни, зі свого боку, намагаються захистити свої дрони "камуфляжем і лайкою".

Хоча більшість збитих дронів на оприлюднених у мережі відео мають стандартний сірий колір, серед них уже з'являються апарати з камуфляжним покриттям. Приміром, зустрічаються дрон Zala з плямистими зелено-коричневими крилами. Так росіяни намагаються замаскувати безпілотники на тлі візерунка полів.

БПЛА Zala з камуфляжним покриттям Фото: Forbes

Крім того, експерти порталу вказали на малюнок із чорних і білих трикутників, який можна побачити на іншому дроні Zala. За їхніми словами, цей малюнок нагадує "осліплюючий камуфляж" для військових кораблів, розроблений британським художником Нормалом Вілкінсоном під час Першої світової війни. Цей візерунок покликаний "розбити" обриси об'єкта, ускладнивши оцінку напрямку його руху.

"Осліплюючий камуфляж" на російському дроні Фото: Forbes

На думку автора матеріалу, камуфляж Нормала Вілкінсона може бути більш ефективним, ніж зелено-коричневий. Він також зазначив, що минулого року росіяни покривали подібним візерунком деякі військові кораблі, імовірно, щоб захистити їх від українських морських дронів.

Крім камуфляжу, у виданні звернули увагу на лайливі слова на деяких російських БПЛА. Наприклад, на одному з дронів було помічено напис: "Кто собьет, тот х****ет". На іншому апараті окупанта написали: "Про**ан".

Образи на крилах дронів Zala Фото: Forbes

"На цей час російські розвідувальні безпілотники здаються легкою здобиччю, і все, що вони можуть відповісти, — це непристойності", — констатували експерти.

Лайки на БПЛА-розвіднику Фото: Forbes

Нагадаємо, українська команда "Дикі Шершні" модифікували свої безпілотні літальні апарати для знищення розвідувальних дронів Збройних сил Російської Федерації. Розробники також показали, як нові апарати знищують російські дрони "Орлан-10", Zala і Supercam.

За даними експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, Збройні сили України до кінця поточного року також візьмуть на озброєння середні дрони-перехоплювачі з нерухомим крилом, що перехоплюватимуть російські безпілотники на відстані до 60 кілометрів, виконуватимуть розвідувальні місії та будуть прийнятними в ціні.