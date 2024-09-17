Россияне пытаются защищать свои БПЛА-разведчики "камуфляжем и руганью", — Forbes

Оккупанты используют для маскировки разведывательных дронов два вида камуфляжа, а также оставляют на крыльях оскорбительные надписи.

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Силы обороны Украины активно используют новые дроны-перехватчики для уничтожения разведывательных беспилотников Вооруженных сил Российской Федерации, в связи с чем россияне пытаются сделать свои БПЛА менее заметными, а также оставляют на них оскорбительные надписи. Об этом говорится в материале Forbes.

Как отмечают в издании, российские операторы практически не могут защитить свои дроны от украинских БПЛА- перехватчиков. У разведывательных беспилотников мощные камеры, однако они направлены вниз, из-за чего оператор не видит, что происходит вокруг. Этот фактор открывает возможности для атак FPV-дронов. Россияне, в свою очередь, пытаются защитить свои дроны "камуфляжем и руганью".

Хотя большинство сбитых дронов на обнародованных в сети видео имеют стандартный серый цвет, среди них уже появляются аппараты с камуфляжным покрытием. К примеру, встречаются дрон Zala с пятнистыми зелено-коричневыми крыльями. Так россияне пытаются замасрировать беспилотники на фоне узора полей.

БПЛА Zala с камуфляжным покрытием Фото: Forbes

Кроме того, эксперты портала указали на рисунок из черных и белых треугольников, который можно увидеть на другом дроне Zala. По их словам, данный рисунок напоминает "ослепляющий камуфляж" для военных кораблей, разработанный британским художником Нормалом Уилкинсоном во время Первой мировой войны. Этот узор призван "разбить" очертания объекта, затруднив оценку направления его движения.

"Ослепляющий камуфляж" на российском дроне Фото: Forbes

По мнению автора материала, камуфляж Нормала Уилкинсона может быть более эффективным, чем зелено-коричневый. Он также отметил, что в прошлом году россияне покрывали подобным узором некоторые военные корабли, предположительно, чтобы защитить их от украинских морских дронов.

Кроме камуфляжа, в издании обратили внимание на ругательные слова на некоторых российских БПЛА. К примеру, на одном из дронов была замечена надпись: "Кто собьет, тот х****ет". На другом аппарате оккупанта написали: "Про**ан".

Оскорбления на крыльях дронов Zala Фото: Forbes

"На данный момент российские разведывательные беспилотники кажутся легкой добычей, и все, что они могут ответить, — это непристойности", — констатировали эксперты.

Ругательства на БПЛА-разведчике Фото: Forbes

Напомним, украинская команда "Дикие Шершни" модифицировали свои беспилотные летательные аппараты для уничтожения разведывательных дронов Вооруженных сил Российской Федерации. Разработчики также показали, как новые аппараты уничтожают российские дроны "Орлан-10", Zala и Supercam.

По данным эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, Вооруженные силы Украины до конца текущего года также примут на вооружение средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом, которые будут перехватывать российские беспилотники на расстоянии до 60 километров, выполнять разведывательные миссии и будут приемлемыми в цене.