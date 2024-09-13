До конца года ВСУ примут на вооружение средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом, -BILD

По данным СМИ, такие дроны будут перехватывать российские БПЛА на расстоянии до 60 км, выполнять разведывательные миссии и будут приемлемыми в цене.

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Вооруженные Силы Украины до конца текущего года примут на вооружение средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом. Об этом пишет BILD со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке.

Издание отмечает, что в ходе российско-украинской войны Россия имеет преимущество в воздухе благодаря авиации, беспилотникам и ракетам, однако западные союзники запрещают ВСУ атаковать авиабазы РФ. Именно по этой причине Украина сейчас делает ставку на собственные дроны-перехватчики. В общем Юлиан Рьопке пишет о трех их видах:

малые дроны-перехватчики могут сбивать российские квадрокоптеры и разведдроны. Они уже введены в действие. Каждую неделю они сбивают около 50 малых беспилотников РФ;

средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом в настоящее время они проходят испытания, а применяться будут уже в текущем году. Издание "Newsweek" сообщает, что такие дроны смогут перехватывать российские БПЛА на расстоянии до 60 километров. Недорогой "перехватчик-камикадзе" также может выполнять разведывательные миссии;

большие дальнобойные дроны-перехватчики могут уничтожать иранские дроны Shahed (в России известны как "Герани"). Для этого они должны разгоняться минимум до 200 км/ч и иметь дальнобойность 200-500 км. Сейчас в Украине таких систем нет — их должны разработать до 2025 года. Иранские дроны сбивают западными ракетами Patriot (один выстрел стоит 4 млн евро) или Iris-T (стоимость одного выстрела (500 000 евро). Сами же "Герани" стоят 50 000 евро.

Отметим, что для усиления мощности дронов Украина использует технологию времен Второй мировой войны. В частности, лазерный датчик прикрепляется к детонатору беспилотной бомбы. Он определяет расстояние между бомбой и целью, а затем устанавливает детонатор бомбы, чтобы произошла детонация, увеличивая смертоносность беспилотной бомбы. Такая технология повышает летальность украинских беспилотных бомбовых ударов.

Напомним, что ВСУ создали и испытали первый в мире дрон-гранатомет, который прикрепили к FPV-дрону "Королева Шершней". Он может работать на расстоянии 5 км.