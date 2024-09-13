Может работать на расстоянии 5 км: ВСУ испытали первый в мире дрон-гранатомет

В подразделении отмечают, что продолжат работу в этом направлении с целью выхода на серийное производство для помощи украинской армии.

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Бойцы ВСУ создали и успешно испытали новый дрон-гранатомет, который прикрепили к FPV-дрону "Королева Шершней". Об этом сообщили бойцы ударного подразделения Bulava из Отдельной президентской бригады им.

"Продолжаем творить историю, создавая новые современные средства поражения. Вы уже могли видеть, как наше подразделение модернизировало FPV дрон "Королева Шершней" стрелковым оружием. На этот раз, мы создали "летающий гранатомет". Тест пройден успешно", — проинформировали украинские защитники.

Они отметили, что их разработка демонстрируем всем подразделениям беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, что это возможно.

"Теперь, обычный гранатомет может отработать на расстоянии 5+ км. Это открывает для нас новые возможности", — говорится в сообщении.

В подразделении отмечают, что больше деталей о своей разработке не могут сообщить, но пообещали, что продолжат работу в этом направлении с целью выхода на серийное производство для помощи украинской армии.

Напомним, что 12 сентября сообщалось, что ВС РФ "затрофеили" дрон "Дракарис" ВСУ и узнали его секрет.

Эксперты назвали дрон-огнемет новым термитным оружием и подвергли сомнению его легальность. Также они считают, что он может оказать существенное влияние на моральный дух россиян.