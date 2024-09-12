Прошла только неделя: оккупанты узнали секрет украинского дрона "Дракарис"

В динамичной войне долго скрывать разработки от врага не удается, отметил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш.

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Российским оккупантам удалось затрофеить украинский дрон-дракон "Дракарис", и они поняли, как он работает. Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) в своем Telegram-канале.

"К сожалению, противник быстро получил в виде трофея наш огненный дрон "Дракарис" и понял, как мы его сделали. Буквально неделя прошла", — написал он.

Сергей Флеш признал, что в динамичной войне долго скрывать разработки от врага не удается.

"Теперь они примут решение", — убежден Сергей Флеш.

Дрон "Дракарис": что известно

Впервые дрон "Дракарис" украинские защитники использовали против россиян на Запорожском направлении 2 сентября. Дрон, который буквально разливал пламя на посадку, где прятались российские оккупанты, наделал шума. Беспилотник захватил край посадки и оттуда начал лететь к середине лесополосы, атакуя огнем.

Как говорится в материале Forbes, эксперты назвали дрон-огнемет новым термитным оружием и подвергли сомнению его легальность. Также они считают, что он может оказать существенное влияние на моральный дух россиян.

12 сентября бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ на Харьковщине показали, как использовали против российских оккупантов новый термитный дрон-дракон, который огнем "выкуривал" россиян, которые спрятались между деревьями.