Пройшов тільки тиждень: окупанти дізналися секрет українського дрона "Дракаріс"

У динамічній війні довго приховувати розробки від ворога не вдається, зазначив український фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш.

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Російським окупантам вдалося затрофеїти український дрон-дракон "Дракаріс", і вони зрозуміли, як він працює. Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

"На жаль, противник швидко отримав у вигляді трофею наш вогненний дрон "Дракаріс" і зрозумів, як ми його зробили. Буквально тиждень минув", — написав він.

Сергій Флеш визнав, що у динамічній війні довго приховувати розробки від ворога не вдається.

"Тепер вони ухвалять рішення", — переконаний Сергій Флеш.

Дрон "Дракаріс": що відомо

Вперше дрон "Дракаріс" українські захисники використали проти росіян на Запорізькому напрямку 2 вересня. Дрон, який буквально розливав полум'я на посадку, де ховалися російські окупанти, наробив шуму. Безпілотник захопив край посадки і звідти почав летіти до середини лісосмуги, атакуючи вогнем.

Як йдеться в матеріалі Forbes, експерти назвали дрон-вогнемет новою термітною зброєю та піддали сумніву її легальність. Також вони вважають, що він може мати істотний вплив на моральний дух росіян.

12 вересня бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ на Харківщині показали, як використали проти російських окупантів новий термітний дрон-дракон, який вогнем "викурював" росіян, які сховалися між деревами.