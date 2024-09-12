"Пахне як лакі страйк": бійці 3 штурмової використали проти росіян новий дрон-дракон (відео)

Новинка у сфері дронів розпиляє запальну суміш та здатна знищити вщент ворожі позиції, склади БК і всю зайняту окупантами лісосмугу, кажуть бійці.

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Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ на Харківщині використали проти російських окупантів новий термітний дрон-дракон. Він вогнем "викурює" росіян, які сховалися між деревами. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Бійці задоволені роботою дрона і заявили, що новий безпілотник випалює посадки з росіянами "на раз".

"Це ноу-хау у стилі лихого Вʼєтнаму. Пахне як лакі страйк, як пекуча помста і як добре засмалена ворожа піхота", — йдеться в повідомленні.

Бійці показали, як відпрацював новий дрон. Він захопив полосу у лісосмузі на Харківському напрямку і засипав її вогнем.

"Новинка у сфері дронів розпиляє запальну суміш та здатна знищити вщент ворожі позиції, склади БК і всю зайняту окупантами зеленку", — зазначили у 3-й штурмовій бригаді.

Нагадаємо, що український безпілотник, який розпилює вогонь на посадку з росіянами на Запорізькому напрямку привернув увагу західних ЗМІ. Його назвали новою термітною зброєю.

2 вересня повідомлялося, що на Запорізькому напрямку український дрон підлетів до посадки, де перебували позиції росіян, і атакував їх вогнем. Це вперше зафіксована робота українського дрона-дракона.