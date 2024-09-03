Термітний вогонь по ЗС РФ: на Заході здивовані українським дроном-вогнеметом, — Forbes (відео)

Як йдеться в матеріалі Forbes, експерти назвали дрон-вогнемет новою термітною зброєю та піддали сумніву її легальність. Також вони вважають, що він може мати істотний вплив на моральний дух росіян.

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Український безпілотник, який розпилює вогонь на посадку з росіянами на Запорізькому напрямку привернув увагу західних ЗМІ. Його назвали новою термітною зброєю. Про це пише видання Forbes.

Так, 2 серпня в мережі з'явилося відео, на якому український дрон летить уздовж смуги дерев, зайнятої російськими військами і "ллє" на посадку вогонь.

Відео під назвою "Дракаріс" зафільмували бійці 108-ї окремої бригади територіальної оборони України та опублікували в Telegram-каналі "Мій позивний — Годвін".

"Боєприпас викидає бризки іскор, а не струмінь запаленої рідини, що створюється традиційною вогнеметною зброєю, як-от культовий американський ранцевий вогнемет M2. Це дає вагомий ключ до його ідентифікації: струмінь іскор характерний для термітної зброї. Термітні бомби стали улюбленою зброєю українських операторів безпілотників, особливо для знищення покинутих російських транспортних засобів", — пише видання.

Автор публікації зазначає, що терміт — це високотемпературний запальний матеріал, як правило, суміш активованого оксиду заліза (іржі) та алюмінієвого порошку, а термітна реакція може досягати температури близько 4000F, достатньої для розплавлення сталевої пластини та може бути корисним інструментом для різання та зварювання.

Втім, терміт обмежений як запалювальна зброя через обмежену зону дії. На відміну від інших запалів, які горять миттєво, термітна реакція займає значний період часу, нагріваючи невелику площу до високої температури.

"Замість того, щоб залишатися на одному місці, дрон, що рухається, поширює продукт термітної реакції уздовж своєї траєкторії польоту під час горіння. Краплі розплавленого заліза падають, як бризки розпеченого дощу, але будь-хто в бункері чи закритий в траншеї буде в безпеці, і навіть на відкритому повітрі війська в шоломах і бронежилетах добре захищені, якщо вони не намагатимуться дивитися вгору. Неможливо ідентифікувати дрон, який використовувався, але деякі відео, які показують точку зору дрона, переконливо припускають, що це один із найбільших FPV", — йдеться в повідомленні.

Як пише Forbes, легальність такої зброї викликає сумнівність, бо нібито порушує міжнародне гуманітарне право, але зазначає, що росіяни широко використовують термобаричну зброю.

"Нова зброя навряд чи буде вирішальною. Термітний вогонь позиції росіян не знищить, хіба що застосувати його більш інтенсивно, але захисне прикриття точно зніме. Можливо, що більш важливо, вплив безпілотників Dragonfire на моральний дух може бути значним, і це, зрештою, є слабким місцем Росії", — резюмує Forbes.

Нагадаємо, що у проти 3 вересня українські дрони атакували військовий аеродром у російській Твері. БпЛА здолали понад 800 кілометрів від державного кордону з Україною.