"Нова розробка": український дрон-"дракон" випалив посадку з росіянами (відео)

Дрон із запальною сумішшю захопив край посадки і метр за метром почав її випалювати, щоб "викурити" звідти російських загарбників.

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На Запорізькому напрямку український дрон підлетів до посадки, де перебували позиції росіян, і атакував їх вогнем. Відео оприлюднили в телеграм-каналі "КіберБорошно".

"РУБпАК 108-ї ОБр ТрО випалює посадку з п**орами FPV-дроном. Локація: північніше населеного пункту Українське, Запорізька область", — йдеться в повідомленні.

Аналітики "КіберБорошна" передали вітання російським телеграм-каналам, які вже стигли поцупити відео роботи українського дрона-вогнемета і видали за своє.

На оприлюднених кадрах справді заворожуюча робота дрона. Безпілотник захопив край посадки і звідти почав летіти до середини лісосмуги, атакуючи вогнем.

Народний депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін назвав дрон-вогнемет "новою розробкою" України.

В українських телеграм-каналах також пишуть, що український дрон застосував нову технологію розпилення запальної суміші з БпЛА.

" Робиться це з метою "Викурити" військових з позицій/бліндажів та знищити маскувальні сітки для подальшої роботи FPV", — повідомили у телеграм-каналі "Радник".

Нагадаємо, що снайпер НГУ розповів про зустріч із росіянами, які були в пікселі ЗСУ. Окупанти не одразу зорієнтувалися, що на позиції зайшли ЗСУ, а українських захисників на якийсь час збентежила форма росіян. Далі почався бій.