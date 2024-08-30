"5 куль пройшлися по мені і 1 в автомат": снайпер НГУ про зустріч із росіянами в пікселі ЗСУ (відео)

Окупанти не одразу зорієнтувалися, що на позиції зайшли ЗСУ, а українських захисників на якийсь час збентежила форма росіян. Далі почався бій.

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На Луганщині бійці одного з підрозділів ЗСУ несподівано зустрілися з окупантами, дехто з яких був в українському пікселі. Коли стало зрозуміло, що це ворог, бійці Нацгвардії вступили в бій. Про це журналісту Юрію Бутусову розповів командир роти снайперів спеціального призначення бригади НГУ "Рубіж" з позивним Юджин.

За його словами, це сталося в районі Рубіжного. Його група отримала завдання перевірити передові позиції Сил оборони, які нещодавно залишили бійці 115-ї бригади ТРО.

Бійці підрозділу вирішили обійти позиції збоку, щоб раптом не потрапити під "дружній вогонь", оскільки не було точного контакту з деякими підрозділами Сил оборони на цій ділянці фронту, хоча вони отримали інформацію, що якщо на позиціях хтось і лишився, то це "наші".

Юджин розповів, що, наближаючись до зазначених позицій, він помітив військового, який сидів біля кущів — він був одягнений у куртку ЗСУ. Вони поговорили, військовим виявився окупант "Колян". Він похвалив шолом українського захисника, а коли той показав на жовто-блакитний прапор на шоломі, дуже здивувався. Сам військовий говорить, що був у формі британського спецпідрозділу, яка нагадує російський піксель, тому той, хто не розбирається, міг прийняти його за окупанта

"На ньому була курточка ЗСУ, бронежилет іншого кольору, а шолом кольору "олива". Я ближче підходжу і дивлюся, що в нього підсумочок радіостанції в російському пікселі. Далі підходжу ближче і дивлюся на його штани в російському пікселі. Я зрозумів, що то росіянин і дав групі знак розосередитися, бо "зараз буде ср*ка", — розповідає "Юджин".

Вони поговорили і снайпер запропонував йому здатися, той погодився, але в цей момент ще один росіянин зрозумів, що на позиції зайшли ЗСУ і відкрив вогонь. Далі почалася перестрілка. Під час бою снайпер почав перезаряджати автомат, бо скінчилися набої. В цей момент в нього з автомата вистрілив окупант, який перебував в кущах в 4-х метрах.

"5 куль прийшлися в бронежилет, одна — в автомат, і одна в руку — відірвало мені палець. Я, попри біль, зорієнтувався, закинув зброю на передпліччя і знищив цього противника", — розповів "Юджин".

Той бій українські захисники виграли. Їх було восьмеро, а вони знищили сімох окупантів.

Нагадаємо, що на Курахівському напрямку на Донеччині ЗСУ відбили один з найбільших механізованих штурмів за останній час. Окупанти сунули колоною з 17 одиниць техніки.