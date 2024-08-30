"5 пуль прошлись по мне и 1 в автомат": снайпер НГУ о встрече с россиянами в пикселе ВСУ (видео)

Оккупанты не сразу сориентировались, что на позиции зашли ВСУ, а украинских защитников на время смутила форма россиян. Далее начался бой.

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На Луганщине бойцы одного из подразделений ВСУ неожиданно встретились с оккупантами, некоторые из которых были в украинском пикселе. Когда стало понятно, что это враг, бойцы Нацгвардии вступили в бой. Об этом журналисту Юрию Бутусову рассказал командир роты снайперов специального назначения бригады НГУ "Рубеж" с позывным Юджин.

По его словам, это произошло в районе Рубежного. Его группа получила задание проверить передовые позиции Сил обороны, которые недавно оставили бойцы 115-й бригады ТРО.

Бойцы подразделения решили обойти позиции сбоку, чтобы вдруг не попасть под "дружественный огонь", поскольку не было точного контакта с некоторыми подразделениями Сил обороны на этом участке фронта, хотя они получили информацию, что если на позициях кто-то и остался, то это "наши".

Юджин рассказал, что приближаясь к указанным позициям, он заметил военного, который сидел возле кустов — он был одет в куртку ВСУ. Они поговорили, военным оказался оккупант "Колян". Он похвалил шлем украинского защитника, а когда тот показал на желто-голубой флаг на шлеме, очень удивился. Сам военный говорит, что был в форме британского спецподразделения, которая напоминает российский пиксель, поэтому тот, кто не разбирается, мог принять его за оккупанта

"На нем была курточка ВСУ, бронежилет другого цвета, а шлем цвета "олива". Я ближе подхожу и смотрю, что у него подсумок радиостанции в российском пикселе. Далее подхожу ближе и смотрю на его штаны в русском пикселе. Я понял, что это русский и дал группе знак рассредоточиться, потому что "сейчас будет ср*ка", — рассказывает "Юджин".

Они поговорили и снайпер предложил ему сдаться, тот согласился, но в этот момент еще один россиянин понял, что на позиции зашли ВСУ и открыл огонь. Далее началась перестрелка. Во время боя снайпер начал перезаряжать автомат, потому что кончились патроны. В этот момент в него из автомата выстрелил оккупант, который находился в кустах в 4-х метрах.

"5 пуль пришлись в бронежилет, одна — в автомат, и одна в руку — оторвало мне палец. Я несмотря на боль сориентировался и забросил сбой на предплечье и уничтожил этого противника", — рассказал "Юджин".

Тот бой украинские защитники выиграли. Их было восемь, а они уничтожили семерых оккупантов.

Напомним, что на Кураховском направлении в Донецкой области ВСУ отбили один из крупнейших механизированных штурмов за последнее время. Оккупанты двинулись колонной из 17 единиц техники.