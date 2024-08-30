"Особливо не панькалися": ЗСУ розгромили колону з 17 одиниць техніки РФ на Донеччині (відео)

По окупантах застосовувався весь спектр засобів ураження, а піхоту знищували просто на броні. У результаті атаки 13 одиниць техніки РФ ліквідували на мінних загородженнях, вогнем артилерії, ПТРК та FPV-дронами.

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На Курахівському напрямку на Донеччині ЗСУ відбили один з найбільших механізованих штурмів за останній час. Окупанти сунули колоною з 17 одиниць техніки. Про це повідомили у пресслужбі 46-ї ОАеМБр ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що на цій ділянці фронту російські окупанти щоденно вдаються до нових штурмів. 29 серпня вони здійснили масовану атаку на позиції 46-ї бригади.

"17 одиниць різноманітної броньованої техніки намагалися прорватися крізь нашу оборону. З них лише чотирьом, найрозумнішим, вдалося повернутися до своїх", — йдеться в повідомленні.

По окупантах застосовувався весь спектр засобів ураження. У результаті атаки 13 одиниць техніки РФ було знищено на мінних загородженнях, вогнем артилерії, ПТРК та FPV-дронами.

"З особовим складом також особливо не панькалися: частину ворогів знищено безпосередньо на броні, хто спішився та шастав кущами, тих за індивідуальною програмою наздоганяли й виловлювали БПЛА", — розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що також на Курахівському напрямку на Донеччині ЗСУ знищили дві групи росіян, які намагалися десантуватися і закріпитися в двох посадках. Українські захисники зупинили штурм і повністю знищили десантну групу.