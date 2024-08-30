ЗСУ розбили дві групи ЗС РФ, які намагалися десантуватися на Курахівському напрямку

Окупанти планували закріпитися, вкопатися, чекати на підтримку і згодом рухатися далі, але їм це не вдалося. Бійці ЗСУ зупинили штурм і повністю знищили десантну групу.

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На Курахівському напрямку на Донеччині ЗСУ знищили дві групи росіян, які намагалися десантуватися і закріпитися в двох посадках. Про це в коментарі "Еспресо" розповів в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков.

За його словами, на Курахівському напрямку росіяни пересуваються малими групами і використовують бронетехніку, оскільки ділянка, яку вони намагаються подолати — це фактично суцільні поля і тут складно пересуватися пішки.

"Ці поля дистанційно заміновані або добре пристріляні нашими артилерійськими системами й мінометами. Також ми активно застосовуємо FPV-дрони. Вчора на нашому напрямку відбувся черговий ворожий штурм. Це була спроба висадити десант у двох посадках, де вони планували закріпитися, вкопатися, чекати на підтримку і згодом рухатися далі, але росіянам це не вдалося. Ми зупинили штурм і повністю знищили десантну групу", — розповів Войтенков.

Він додав, що хоча росіяни тут намагаються підвозити і висаджувати групи з 10-15 осіб, але зазвичай це закінчується розгромом, бо Сили оборони відстежують всі пересування ворога завдяки цілодобовому моніторингу поля бою.

"Будь-які їхні спроби сховатися, замаскуватися або зайняти укриття ми анулюємо, дезінтегруємо й знищуємо. Ми не дозволяємо їм скупчуватися, оскільки це небезпечно. Саме тому вони пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування. Однак ми їм цього не дозволяємо", — сказав Ігор Войтенков.

В зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що минулої доби на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Тут ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

Нагадаємо, що раніше росіяни пробували прорвати оборону 79-ї бригади ДШВ ЗСУ на Курахівському напрямку. Окупанти втратили танки, БМП та піхоту під час штурму.