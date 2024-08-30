ВСУ разбили две группы ВС РФ, которые пытались десантироваться на Кураховском направлении

Оккупанты планировали закрепиться, вкопаться, ждать поддержки и впоследствии двигаться дальше, но им это не удалось. Бойцы ВСУ остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу.

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На Кураховском направлении в Донецкой области ВСУ уничтожили две группы россиян, которые пытались десантироваться и закрепиться в двух посадках. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал и. о. пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков.

По его словам, на Кураховском направлении россияне передвигаются малыми группами и используют бронетехнику, поскольку участок, который они пытаются преодолеть — это фактически сплошные поля и здесь сложно передвигаться пешком.

"Эти поля дистанционно заминированы или хорошо пристреляны нашими артиллерийскими системами и минометами. Также мы активно применяем FPV-дроны. Вчера на нашем направлении состоялся очередной вражеский штурм. Это была попытка высадить десант в двух посадках, где они планировали закрепиться, вкопаться, ждать поддержки и впоследствии двигаться дальше, но россиянам это не удалось. Мы остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу", — рассказал Войтенков.

Он добавил, что хотя россияне здесь пытаются подвозить и высаживать группы из 10-15 человек, но обычно это заканчивается разгромом, потому что Силы обороны отслеживают все передвижения врага благодаря круглосуточному мониторингу поля боя.

"Любые их попытки спрятаться, замаскироваться или занять укрытие мы аннулируем, дезинтегрируем и уничтожаем. Мы не позволяем им скапливаться, поскольку это опасно. Именно поэтому они передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для дальнейшего продвижения. Однако мы им этого не позволяем", — сказал Игорь Войтенков.

В сводке Генштаба ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Здесь враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

Напомним, что ранее россияне пробовали прорвать оборону 79-й бригады ДШВ ВСУ на Кураховском направлении. Оккупанты потеряли танки, БМП и пехоту во время штурма.