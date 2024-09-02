"Новая разработка": украинский дрон-"дракон" выжег посадку с россиянами (видео)

Дрон с зажигательной смесью захватил край посадки и метр за метром начал ее выжигать, чтобы "выкурить" оттуда российских захватчиков.

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На Запорожском направлении украинский дрон подлетел к посадке, где находились позиции россиян, и атаковал их огнем. Видео обнародовали в телеграм-канале "КиберБорошно".

"РУБпАК 108-й ОБр ТрО выжигает посадку с п**орами FPV-дроном. Локация: севернее населенного пункта Украинское, Запорожская область", — говорится в сообщении.

Аналитики "КиберБорошна" передали привет российским телеграм-каналам, которые уже успели своровать видео работы украинского дрона-огнемета и выдали за свое.

На обнародованных кадрах действительно завораживающая работа дрона. Беспилотник захватил край посадки и оттуда начал лететь к середине лесополосы, атакуя огнем.

Народный депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин назвал дрон-огнемет "новой разработкой" Украины.

В украинских телеграм-каналах также пишут, что украинский дрон применил новую технологию распыления зажигательной смеси с БпЛА.

"Делается это с целью "выкурить" военных с позиций/блиндажей и уничтожить маскировочные сетки для дальнейшей работы FPV", — сообщили в телеграмм-канале "Советник".

Напомним, что снайпер НГУ рассказал о встрече с россиянами, которые были в пикселе ВСУ. Оккупанты не сразу сориентировались, что на позиции зашли ВСУ, а украинских защитников на время смутила форма россиян. Далее начался бой.