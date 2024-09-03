Пролетіли понад 800 км: дрони атакували аеродром у Твері (відео)

На оприлюдненому відео видно, як російські військові намагаються збити ударні дрони. Місцева російська влада наразі не коментувала інформацію щодо атаки.

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У ніч з 2 на 3 вересня дрони атакували військовий аеродром у російській Твері. Про це повідомило видання Astra.

"Дрони атакували Тверь, під ударом, імовірно, військовий аеродром", — йдеться у повідомленні.

Журналісти також оприлюднили відео, на якому видно, як російські військові намагаються збити безпілотник зі стрілецької зброї.

У місцевому телеграм-каналі "Тверь. Происшествия" зазначили, що російські військові намагаються збити українські дрони в одному з районів Твері — Мигалово. Саме неподалік цього району розташовується аеродром спільного базування.

"В Мигаловому розстрілюють БПЛА-камікадзе, який прилетів раптово. Успішно чи ні — поки повідомлень не було", — йдеться у повідомленні.

Пізніше в цьому ж пабліку відзвітували, що безпілотник начебто був успішно збитий.

Губернатор Тверської області Ігор Руденя та міський голова Твері Олександр Корзін наразі не коментували інформацію щодо атаки на російський аеродром.

Зазначимо, що місто Тверь розташовується на відстані понад 800 кілометрів від державного кордону з Україною.

Відстань від Твері до кордону з Україною Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч з 31 серпня на 1 вересня дрони атакували Конаковську державну електростанцію (ДРЕС) у Тверській області РФ.