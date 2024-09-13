Може працювати на відстані 5 км: ЗСУ випробували перший у світі дрон-гранатомет

В підрозділі зазначають, що продовжать роботу у цьому напрямку з метою виходу на серійне виробництво для допомоги українському війську.

Related video

Бійці ЗСУ створили та успішно випробували новий дрон-гранатомет, який прикріпили до FPV-дрону "Королева Шершнів". Про це повідомили бійці ударного підрозділу Bulava із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького.

"Продовжуємо творити історію, створюючи нові сучасні засоби ураження. Ви вже могли бачити, як наш підрозділ модернізував FPV дрон "Королева Шершнів" стрілецькою зброєю. На цей раз, ми створили "літаючий гранатомет". Тест пройдено успішно", — проінформували українські захисники.

Вони зауважили, що їхня розробка демонструє всім підрозділам безпілотних систем Збройних Сил України, що це можливо.

"Тепер, звичайний гранатомет може відпрацювати на відстані 5+ км. Це відкриває для нас нові можливості", — йдеться в повідомленні.

В підрозділі зазначають, що більше деталей про свою розробку не можуть повідомити, але пообіцяли, що продовжать роботу у цьому напрямку з метою виходу на серійне виробництво для допомоги українському війську.

Нагадаємо, що 12 вересня повідомлялося, що ЗС РФ "затрофеїли" дрон "Дракаріс" ЗСУ і дізналися його секрет.

Експерти назвали дрон-вогнемет новою термітною зброєю та піддали сумніву її легальність. Також вони вважають, що він може мати істотний вплив на моральний дух росіян.