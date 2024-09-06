Украина использует технологию времен Второй мировой для усиления мощности дронов

Технология лазерной рулетки повышает летальность украинских беспилотных бомбовых ударов.

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Силы обороны Украины используют для дронов лазерные датчики, которые действует как рулетка для определения расстояния между бомбой и предполагаемой целью. Эта технология использовалась во Вторую мировую. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Сама технология подразумевает прикрепление лазерного датчика к взрывателю беспилотной бомбы. Датчик определяет расстояние между бомбой и целью, а затем устанавливает взрыватель бомбы, чтобы произошла детонация, увеличивая смертоносность беспилотной бомбы.

Как сообщает Interesting Engineering, информацию об использовании этой технологии раскрыл российский блогером под ником UAV Developer в Telegram-группе Military Hub. Блогер утверждает, что основным датчиком взрыва является LiDAR (Light Detection and Ranging), который использует лазерные импульсы для измерения расстояний.

"Любой, у кого была лазерная рулетка, понимает, о чем мы говорим", — сообщил UAV Developer. Он добавил, что таким образом взрыватель бомбы может срабатывать на желаемом расстоянии от цели.

Также взрыватель бомбы оснащен вторичным кнопочным контактным датчиком, который обычно присутствует на большинстве бомб. Он предназначен для того, чтобы взять на себя управление в случае отказа основного лазерного датчика.

Также UAV Developer предполагает, что украинские Силы обороны идут по пути электрификации боеприпасов. Эта формула использования лазерной рулетки достаточно эффективна, но в то же время проста.

Также среди близких к теме людей было мнение об использовании украинскими войсками электронного взрывателя "Джонни" с противотанковыми минами. Как правило, противотанковая мина срабатывает только тогда, когда танк или другая тяжелая машина проезжает над ней и включает переключатель. Однако добавление "Джонни" — по сути магнитометра — позволяет противотанковой мине детонировать, когда к ней приближается человек или машина.

Металл на человеке или машине притягивает магнитометр, активируя взрыватель и приводя к детонации. Кроме того, добавление неизвлекаемого гироскопа предотвращает любые попытки безопасного перемещения бомбы.

Среди русских также были предположения, что Украина продолжает использовать успешный электронный взрыватель "Верба", особенно с СВУ. Таким образом многие предметы, такие как радиоприемники, могут быть начинены взрывчаткой и осколочными элементами.

Рост смертности в российско-украинской войне привела к беспрецедентному росту использования беспилотников и других простых, но эффективных технологий. Также недавно появились сообщения о том, что украинские войска используют беспилотники, оснащенные термитом, для сжигания российских укреплений. Сообщается также, что Россия использует термитные бомбы и беспилотники для нанесения ущерба Киеву и его войскам.

Появление новых технологий и тактик борьбы с беспилотниками обостряется с каждым месяцем из-за войны, и обе стороны прибегают ко все более смертоносным атакам, чтобы получить преимущество.

А совсем недавно российская атака с использованием беспилотников и ракет в среду привела к гибели семи человек в городе Львов.

Ранее мы писали про украинские дроны на выставке в Эр-Рияде: БПЛА Loki с размахом крыльев 1,5 м весит всего 4,5 кг. Благодаря композитным материалам разведывательный дрон чрезвычайно легкий и быстрый. Встроенный аккумулятор позволяет дрону выполнять задачи до 45 минут.