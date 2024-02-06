Украинские дроны на выставке в Эр-Рияде: БПЛА Loki с размахом крыльев 1,5 м весит всего 4,5 кг

Благодаря композитным материалам разведывательный дрон чрезвычайно легкий и быстрый. Встроенный аккумулятор позволяет дрону выполнять задачи до 45 минут.

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Украинская компания ALTAIR Technologies продемонстрировала беспилотник Loki на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает сайт "Милитарный".

Дрон Loki имеет длину 1 м и размах крыльев 1,5 м. Он может выполнять летные задачи, которые предусматривают максимальное время 45 минут. Дальность полета 45 км можно увеличить еще на 2 км. Небольшой беспилотник с максимальной взлетной массой 4 до 4,5 кг может нести полезную нагрузку 0,6-1,7 кг. БПЛА достигает максимальной высоты полета 1500 м и имеет крейсерскую скорость 72 км/ч, с диапазоном возможных скоростей от 60 км/ч до 150 км/ч.

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Легкий и прочный корпус Loki изготовлен из композитных материалов. Мотор и системы беспилотника питает литий-полимерный или литий-ионный аккумулятор с напряжением 16,8 В. Дрон использует частоты связи 900 МГц и 433 МГц, также есть отдельный дополнительный канал для управления и видео. БПЛА принимает телеметрические и видеосигналы с расстояния 10 — 25 км. Loki запускается с пневматических пусковых установок и осуществляет горизонтальную посадку с коротким разбегом.

Беспилотник Loki от Altair Technology Фото: NAUDI

ALTAIR Technologies — разработчик и производитель боевых и разведывательных беспилотников, а также средств борьбы с ними. Компания имеет научную и производственную базу в Украине и ОАЭ.

В 2023 году ALTAIR Technologies вошла в состав Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (National Association of Ukrainian Defense Industries, NAUDI). БПЛА Loki был представлен на объединенном стенде NAUDI вместе с продукцией других украинских разработчиков дронов.

Кроме Loki, на выставке демонстрируют уже известные беспилотники "Гор" и две модели разведывательных дронов Shark. Беспилотники Shark были представлены в октябре 2022 года.

Всего на World Defense Show 2024, которая проходит с 4 по 8 февраля, демонстрируются более 50 образцов авиации. Многие страны привезли образцы самолетов и вертолетов, некоторые из них демонстрируют яркие шоу.