Глаза для HIMARS: украинская компания представила новый беспилотник Shark (видео)

БПЛА "Шарк" призван для проведения разведки в глубине тыла врага. Его разработка началась уже в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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Компания Ukrspecsystems разработала новый беспилотник Shark, который предназначен для ведения разведки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Подчеркивается, что разработка беспилотника началась уже с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Меньше чем через пол года БПЛА удалось поднять в небо. Технические характеристики в компании пообещали раскрывать позднее, однако известно, что он предназначен для ведения разведки.

[ + – ] Камера имеет 30-кратный оптический зум

В то же время по данным "Украинской правды", БПЛА Shark имеет зашифрованную связь и камеру с 30-ти кратным оптическим зумом и дополнительным цифровым зумом. Модуль связи позволяет вести разведку на в тылу врага на дистанции до 60 км и на расстоянии до 5 км от объекта. Украинский беспилотник может вести разведку для наведения РСЗО HIMARS.

[ + – ] Беспилотник запускают при помощи катапульты

Основные характеристики:

время полета — более 2 часов

дальность связи — 60 км

максимальная высота — 2000 м

взлетная масса — 10 кг

время разворачивания — 15 минут

крейсерская скорость — 70-90 км/ч

максимальная скорость — 150 км/ч

Запускать беспилотники будут при помощи специальной катапульты, а приземляться он будет на парашюте.

Напомним, 17 октября "Укроборонпром" рассекретил украинский дрон-камикадзе с дальностью применения в 1000 км.

Ранее "Укроборонпром" и Генштаб разработали программу развития дронов в Украине.