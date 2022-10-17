Ответ дрону "Герань-2": "Укроборонпром" рассекретил украинский беспилотник (фото)

Дальность применения отечественного проекта составит 1000 километров, а сам БПЛА будет оснащен боевой частью весом в 75 кг.

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Государственный концерн "Укроборонпром" анонсировал завершение разработки украинского беспилотника в ответ на использование Россией иранских дронов "Герань-2". Об этом информирует пресс-служба объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По данным "Укроборонпрома", в данный момент специалисты завершают разработку отечественного беспилотника.

Дальность применения БПЛА, как утверждают в концерне, составит 1000 километров. Помимо этого, отечественный беспилотник будет оснащен боевой частью весом в 75 кг.

"Укроборонпром", комментируя утреннюю атаку на Киев с задействованием иранских дронов "Герань-2", заявил, что ВС РФ проигрывают на фронте и занимаются террором против мирного населения.

"Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все. Атаки воздушными "мопедами" — ничто иное, как агония РФ. Устрашение, террор гражданских мирных людей — их низменные методы. Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух", — продолжили в пресс-службе концерна.

"Укроборонпром" подчеркнул, что работает в усиленном режиме с первых дней полномасштабного вторжения и специально не публикует в соцсетях сведения о новых отечественных разработках, некоторые из которых уже проходят испытания и успешно работают на фронте.

[ + – ] "Укроборонпром" анонсировал выпуск украинского беспилотника с дальностью 1000 километров

Отметим, что 17 октября российские войска дважды атаковали Киев, используя дроны-камикадзе "Герань-2". В результате атаки в столице зафиксировано 5 прилетов, в ходе которых были серьезно повреждены многоквартирные жилые дома.

В ходе утренней атаки Киева с использованием дронов-камикадзе "Герань-2" погибли трое мирных жителей, а из-под завалов спасены 18 граждан и кот Филя. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для удара по областному центру оккупанты задействовали 28 беспилотников, большая часть из которых была сбита украинскими военнослужащими.

Также Фокус в своем материале раскрыл характеристики дрона "Герань-2" и детально рассказал, как можно успешно уничтожать иранские беспилотники.