Відповідь дрону "Герань-2": "Укроборонпром" розсекретив український безпілотник (фото)

Дальність застосування вітчизняного проєкту становитиме 1000 кілометрів, а сам БПЛА оснастять бойовою частиною вагою 75 кг.

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Державний концерн "Укроборонпром" анонсував завершення розробки українського безпілотника у відповідь на використання Росією іранських дронів "Герань-2". Про це повідомляє пресслужба об'єднання підприємств оборонно-промислового комплексу.

За даними "Укроборонпрому", зараз фахівці завершують розробку вітчизняного безпілотника.

Дальність застосування БПЛА, як стверджують у концерні, становитиме 1000 кілометрів. Крім цього, вітчизняний безпілотник оснастять бойовою частиною вагою 75 кг.

"Укроборонпром", коментуючи ранкову атаку на Київ із залученням іранських дронів "Герань-2", заявив, що ЗС РФ програють на фронті та займаються терором проти мирного населення.

"Більшість ворожих БПЛА успішно знищені. На жаль, не всі. Атаки повітряними "мопедами" — ніщо інше, як агонія РФ. Залякування, терор цивільних мирних людей — їх незмінні методи. Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух", — продовжили у пре-службі концерну.

"Укроборонпром" наголосив, що працює у посиленому режимі з перших днів повномасштабного вторгнення та спеціально не публікує у соцмережах відомості про нові вітчизняні розробки, деякі з яких уже проходять випробування та успішно працюють на фронті.

[ + – ] "Укроборонпром" анонсував випуск українського безпілотника з дальністю 1000 км

Зазначимо, що 17 жовтня російські війська двічі атакували Київ, використовуючи дрони-камікадзе "Герань-2". Внаслідок атаки у столиці зафіксовано 5 прильотів, під час яких серйозно пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Під час ранкової атаки Києва з використанням дронів-камікадзе "Герань-2" загинули троє мирних жителів, а з-під завалів врятовано 18 громадян та кота Філю. За словами мера столиці Віталія Кличка, для удару по обласному центру окупанти задіяли 28 безпілотників, більшу частину з яких була збили українські військовослужбовці.

Також Фокус у своєму матеріалі розкрив характеристики дрона "Герань-2" та детально розповів, як можна успішно знищувати іранські безпілотники.