Сьогодні у бік Києва летіло 28 дронів, більшість удалося збити, – Кличко (фото)

За словами мера столиці, загалом у місті пролунало п'ять вибухів. З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі врятували 19 людей. Внаслідок атаки загинуло троє, зокрема вагітна жінка.

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Вранці, 17 жовтня, у бік Києва летіло 28 дронів-камікадзе, проте більшість із них ЗСУ вдалося збити. Про це у себе в соцмережах розповів мер столиці Віталій Кличко.

"28 дронів вранці летіли у бік Києва. Завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість летючих терористів збили", –– прокоментував міський голова.

[ + – ] З-під завалів будинку у Шевченківському районі вдалося врятувати 19 людей

За його словами, загалом у місті сьогодні було п'ять вибухів. Зокрема, один із дронів атакував житловий багатоквартирний будинок у Шевченківському районі.

Наразі рятувальні служби продовжують гасити будівлю та проводять роботи з розбору завалів.

[ + – ] Віталій Кличко на місці атаки дрона-камікадзе по багатоквартирному будинку

За даними на 12 годину, з-під руїн вдалося врятувати 18 людей. Водночас, як мінімум, двоє людей залишалися під завалами будинку. Трохи пізніше співробітники ДСНС врятували ще одну жінку похилого віку. Так, зараз вдалося врятувати 19 людей.

Однак з-під завалів дістали тіла трьох загиблих киян. Як розповів мер, внаслідок російської атаки загинула молода пара — чоловік і дружина, жінка була на шостому місяці вагітності. Крім них, рятувальники дістали тіло літньої мешканки будинку.

Як зазначає мер, зараз під завалами залишається ще один мешканець багатоповерхівки.

[ + – ] Київські рятувальники продовжують розбір завалів будинку у столиці

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, додав Кличко.

Нагадаємо, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, за неповну добу вдалося знищити 37 дронів-камікадзе Shahed-136. Крім цього, підрозділи ППО збили три крилаті ракети, якими ЗС РФ намагалися атакувати критичні об'єкти інфраструктури.

Раніше Фокус писав про те, що з-під завалів будинку у Шевченківському районі Києва рятувальники витягли кота Філю. Переляканій тварині надали необхідну допомогу.