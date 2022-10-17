ЗСУ за неповну добу знищили 37 дронів-камікадзе Shahed-136, — командування

Атаки ворожих безпілотників на Київ здійснювались із південного напрямку.

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Вночі та вранці 17 жовтня підрозділи Збройних Сил України збили 37 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, за допомогою яких ЗС РФ атакували українські міста. Про це йдеться у зведенні Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними відомства, першу "партію" іранських дронів-камікадзе Shahed-136 збили 17 жовтня в період з 03:30 до 06:50.

"Сили та засоби ППО повітряного командування "Південь" збили п'ятнадцять дронів: шість над Одеською областю та дев'ять над Миколаївщиною. Загалом на південному напрямку в нічний час з 16 по 17 жовтня знищено 26 Shahed-136", — йдеться у повідомленні командування.

Крім цього, підрозділи ППО збили три крилаті ракети, якими ЗС РФ намагалися атакувати критичні об'єкти інфраструктури.

За годину Командування ПС ЗСУ уточнило, що українським військовослужбовцям вдалося знищити ще 11 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Дев'ять ворожих безпілотників збили на північному та центральному напрямках зенітно-ракетними підрозділами та винищувальною авіацією. Ще два іранські дрони-камікадзе Shahed-136 нейтралізували бійці Сухопутних військ ЗСУ.

Так, за неповну добу українські військовослужбовці збили 37 ворожих БПЛА.

"За уточненою інформацією, всі атаки дронів-камікадзе по столиці здійснювалися з південного напрямку", — підсумували в Командуванні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, вранці, 17 жовтня, російські війська, використовуючи дрони-камікадзе Shahed-136, атакували Київ. У Шевченківському районі столиці під час удару пролунало кілька вибухів, а житлові багатоквартирні будинки зазнали різних руйнувань.

Через якийсь час ЗС РФ повторно атакували Київ за допомогою дронів-камікадзе Shahed-136. Серія нових вибухів пролунала також у Шевченківському районі, а один із ворожих безпілотників ударив у багатоквартирний житловий будинок.

Пізніше Київська військова адміністрація уточнила, що під час атаки на Київ зафіксовано чотири ворожі прильоти.