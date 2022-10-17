У Києві зафіксували чотири "прильоти" від дронів-камікадзе, — військова адміністрація

Війська РФ вдарили безпілотником по житловому будинку у Шевченківському районі столиці. Мер Кличка закликав киян не виїжджати до центру міста.

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Внаслідок сьогоднішньої атаки військ РФ по Києву в українській столиці зафіксували чотири удари за допомогою дронів-камікадзе. Про це у понеділок, 17 жовтня, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА) у своєму телеграм-каналі.

Станом на 09:00 17 жовтня у Києві зафіксовано чотири "прильоти", повідомили в адміністрації. Також у КМВА уточнили, що одне із влучень припало на житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначимо, що о 07:27 мер Києва Віталій Кличко повідомляв про пожежу в нежитловій будівлі та пошкодження кількох житлових будинків. Міський голова також заявив, що рух у центрі міста перекрили одразу на кількох ділянках вулиць.

"Звертаюся до мешканців Києва, не виїжджайте до центру міста без гострої потреби. А також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — написав Кличко.

Тим часом агентство AFP поділилося фотографіями сьогоднішньої атаки військ РФ по Києву.

Фото: AFP

Нагадаємо, першу атаку росіян іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по Києву здійснили близько 7:00 ранку. Декілька вибухів пролунало у Шевченківському районі Києва, а внаслідок ударів безпілотників постраждали багатоквартирні житлові будинки.

Також Фокус писав про повторний удар військ РФ по українській столиці.

Раніше ми повідомляли, що 17 жовтня ЗС РФ завдали ракетних та артилерійських ударів по кількох областях України.