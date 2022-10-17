ЗС РФ обстріляли кілька областей ракетами, артилерією та РСЗВ (фото)

У Дніпропетровській та Сумській областях під обстріл потрапили об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

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У понеділок, 17 жовтня, ЗС РФ здійснили ракетні та артилерійські удари по кількох областях України, а під обстріл окупантів потрапили об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, що відомо про нові удари по Дніпропетровській та Сумській областях.

Обстріли Дніпропетровської області

Голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко уточнив, що вночі ЗС РФ обстрілювали регіон з артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракетного озброєння. За його словами, системи ППО змогли збити відразу три ракети, проте один снаряд прилетів на об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого спалахнула пожежа.

"Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджено будинки. Попередньо, люди не постраждали", — резюмував Резніченко.

Керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що ЗС РФ випустили у напрямку області чотири ракети. Один зі снарядів перехопили сили ППО над Нікопольським районом, а ще два над Криворізьким.

"Одна ракета таки прилетіла в об'єкт енергетичної інфраструктури. Є сильні руйнування, сталася пожежа. Усі відповідні служби працюють", — додав Лукашук у своєму Telegram-каналі.

Обстріл Сумської області

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вранці, 17 жовтня, ЗС РФ здійснили ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури. Прильоти у Роменському районі зафіксовано після 05:00.

Живицький додав, що внаслідок ракетного удару по Сумській області є постраждалі та пообіцяв найближчим часом оприлюднити нові деталі атаки окупантів.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Сумській області

Обстріли Запоріжжя

Ще один ракетний удар ЗС РФ здійснили по Запоріжжі. За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, росіяни не досягли своєї цілі під час атаки по місту — руйнувань та постраждалих серед мирного населення немає.

"Є ймовірність повторних атак. Дотримуємося правил безпеки", — резюмував Старух, повідомляючи про ракетний удар ЗС РФ по Запоріжжі.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю

Зазначимо, що вранці, 17 жовтня, ЗС РФ атакували Київ, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Після оголошення повітряної тривоги кілька вибухів пролунали у Шевченківському районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що внаслідок атаки пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків.

Також повідомлялося, що 16 жовтня у непідконтрольному Донецьку стався "хлопок". Окупаційна влада заявила про обстріл будівлі своєї адміністрації з РСЗВ HIMARS, яка отримала серйозні руйнування після прильоту одного зі снарядів.