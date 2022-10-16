"Бавовна" у Донецьку: окупанти повідомили про обстріл адміністрації з HIMARS (фото, відео)

Будівлю у Ворошилівському районі частково зруйновано, а на місці прильоту снарядів згоріло три автомобілі.

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У неділю вранці, 16 жовтня, у Донецьку стався "хлопок" біля будівлі окупаційної адміністрації. Подробиці інциденту публікують росЗМІ та підконтрольні загарбникам інформаційні Telegram-канали, передає Фокус.

За даними окупантів, в будівлю "мерії" Донецька прилетіло кілька снарядів, внаслідок чого приміщення частково зруйноване.

Пропагандисти з підконтрольними загарбникам Telegram-каналами в обстрілі непідконтрольного Києву міста звинувачують підрозділи Збройних сил України і заявляють, що вогонь нібито вівся з РСЗВ HIMARS.

"ЗСУ розбомбили будівлю мерії в Донецьку. Згоріло три автомобілі, припарковані поряд з міськадміністрацією. У найближчих житлових будинках вибиті шибки. Інформація про постраждалих уточнюється", — пише російське видання Shot.

Окупаційна адміністрація міста поки що також не публікує відомості про можливих жертв або постраждалих внаслідок прильоту снарядів у Ворошилівському районі Донецька.

Призначений росіянами "мер" обласного центру Олексій Кулемзін стверджує, що у напрямку населеного пункту нібито випустили одразу три ракети РСЗВ HIMARS, одна з яких прилетіла до будівлі "мерії".

На момент публікації матеріалу пресслужба Генерального штабу ЗСУ офіційно не коментувала звинувачення окупантів щодо обстрілу непідконтрольного Донецька.

[ + – ] Будівля окупаційної "мерії" у Донецьку потрапила під обстріл

Варто зазначити, що 15 жовтня на території нафтобази в російському Бєлгороді виникла пожежа. Місцева влада стверджувала, що стратегічний об'єкт нібито потрапив під обстріл з боку Збройних сил України, під час якого було пошкоджено один із десяти наявних резервуарів із нафтопродуктами.

Також повідомлялося, що 15 жовтня в окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Нелегітимна адміністрація запевняла, що причиною вибухів є тренувальна робота систем ППО.