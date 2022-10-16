"Бавовна" в Донецке: оккупанты сообщили об обстреле администрации из HIMARS (фото, видео)

Здание в Ворошиловском районе частично разрушено, а на месте прилета снарядов сгорели три автомобиля.

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В воскресенье утром, 16 октября, в Донецке произошла "бавовна" в здании оккупационной администрации. Подробности инцидента публикуют росСМИ и подконтрольные захватчикам информационные Telegram-каналы, передает Фокус.

По данным оккупантов, в здание "мэрии" Донецка прилетело несколько снарядов, в результате чего помещение было частично разрушено.

Пропагандисты с подконтрольными захватчикам Telegram-каналами в обстреле неподконтрольного Киеву города обвиняют подразделения Вооруженных сил Украины, и заявляют, что огонь якобы велся из РСЗО HIMARS.

"ВСУ разбомбили здание мэрии в Донецке. Сгорело три автомобиля, припаркованных рядом с горадминистрацией. В ближайших жилых домах выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется", — пишет российское издание Shot.

Оккупационная администрация города пока также не публикует сведения о возможных жертвах или пострадавших в результате прилета снарядов в Ворошиловском районе Донецка.

Назначенный россиянами "мэр" областного центра Алексей Кулемзин утверждает, что в направлении населенного пункта якобы выпустили сразу три ракеты РСЗО HIMARS, одна из которых прилетела в здание "мэрии".

На момент публикации материала пресс-служба Генерального штаба ВСУ официально не комментировала обвинения оккупантов об обстреле неподконтрольного Донецка.

[ + – ] Здание оккупационной "мэрии" в Донецке попало под обстрел

Стоит отметить, что 15 октября на территории нефтебазы в российском Белгороде возник пожар. Местные власти утверждали, что стратегический объект якобы попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, в ходе которого был поврежден один из десяти имеющихся резервуаров с нефтепродуктами.

Также сообщалось, что 15 октября в оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. Нелегитимная администрация уверяла, что причиной хлопков является тренировочная работа систем ПВО.