Работает ПВО: жители Крыма напуганы взрывами в Севастополе и Саках (видео)

Оккупанты объявили тренировочные стрельбы, а крымчане стали свидетелями пуска ракет.

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15 октября жители Крыма сообщили в социальных сетях о звуках взрывов. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что это системы противовоздушной обороны работают в Казачьей Бухте в тренировочном режиме.

"Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", — написал оккупант.

Пользователи мессенджера пишут, что слышали взрывы в Севастополе, Новофедоровке, Евпатории и Саках, они делятся фотографиями и видео летящих ракет и следов, остающихся в небе. Некоторые предполагают, что ВС РФ запускают ракеты из БРК "Бастион" в сторону Украины, другие говорят, что стали свидетелями запуска нескольких зенитных ракет.

8 октября мощный взрыв произошел на Крымском мосту, соединяющим Керчь и Россию. После детонации грузовика загорелся железнодорожный состав с топливными цистернами, а два автомобильных пролета рухнули в воду.

2 октября в центре Севастополя прогремел мощный взрыв рядом с торговым центром "Московский". В Доме быта вылетели стекла, а над городом поднялся "гриб" из дыма. Оккупационная власть заявила об ударе молнии в крышу здания, хотя никто из горожан ничего подобного не видел.

В конце сентября на Южном берегу Крыма раздался еще один мощный взрыв, который услышали жители Партенита, Ялты, Гаспры, Алупки. Местные запечатлели загадочный след, который остался в небе, но не смогли определить природу "хлопка".