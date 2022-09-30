Так громко еще не было: на Южном берегу Крыма слышали мощный взрыв (фото)

Взрыв слышали жители Партенита, Ялты, Гаспры, Алупки. Что стало его причиной, пока неизвестно. В соцсетях публикуют фото, на котором виден след в небе над Ялтой.

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30 сентября около 15:30 в Крыму в районе Большой Ялты слышали звуки взрывов, сообщают местные телеграм-каналы. Они публикуют фото. на котором виден след в небе. Очевидцы сообщают, что взрыв слышали на большом расстоянии: от Партенита до Алупки.

"В Алупке очень слышно было взрыв, очень сильный, раньше таких сильных не было", — отмечают крымчане.

"В Ялте на Спартаке очень было слышно, в первый раз слышу такое. Страшно безумно. В машине сработала сигнализация", — говорится в другом сообщении.

Из Гаспры сообщили, что было слышно два взрыва.

Оккупационные власти Крыма пока не прокомментировали, что это были за звуки, так напугавшие крымчан. Украинские официальные лица тоже хранят молчание по поводу инцидента.

Отметим, что, начиная с лета, на ЮБК регулярно происходят взрывы, иногда инциденты попадают на видео.

Напомним, 22 сентября оккупанты заявили, что в небе над Крымом сбили три украинских беспилотника. Один из них упал в Джанкое неподалеку от военного аэродрома.

Также сообщалось, что ночью и утром 20 сентября в Севастополе раздались два взрыва, были слышны звуки стрельбы из огнестрельного оружия.

В начале сентября стало известно, что после серии взрывов в оккупированном Крыму финал чемпионата по картингу решили перенести из Евпатории в Чечню. В этом соревновании должен был принимать участие внук российского президента.