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Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму в воинской части возле Джанкоя

В Крыму рядом с военным аэродромом "Джанкой" упал беспилотник (видео)

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Беспилотник рухнул буквально в километре от летной базы российских оккупантов

Оккупационные власти заявляют, что всего на полуостров залетело три беспилотных аппарата.

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На окраине Джанкоя ранним утром 22 сентября упал беспилотник, сообщают местные телеграм-каналы. Примечательно, что рядом с местом крушения расположен военный аэродром "Джанкой", на котором базируются вертолеты оккупантов.

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Место падения беспилотника

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил. что сегодня беспилотники ВСУ видели в трех районах полуострова.

"Они были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО", — заверил коллаборант.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в акватории Севастополя прогремел взрыв. Оккупанты заявили об уничтожении "водоплавающего беспилотника", который уничтожили после обследования. Судя по всему, таких беспилотников было два: еще один аппарат прибило к берегу.

Напомним, в середине августа в Джанкойском районе зафиксировали серию взрывов. В результате возник пожар на подстанции, а в селе Майское взорвались склады с боеприпасами российской армии, детонация продолжалась несколько часов. Из-за этого пришлось эвакуировать почти 2000 человек. Минобороны РФ заявило о пожаре из-за детонации снарядов.