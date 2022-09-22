У Криму поряд із військовим аеродромом "Джанкой" впав безпілотник (відео)

Окупаційна влада заявляє, що всього на півострів залетіло три безпілотні апарати.

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На околиці Джанкоя рано-вранці 22 вересня впав безпілотник, повідомляють місцеві телеграм-канали. Примітно, що поряд із місцем аварії розташований військовий аеродром "Джанкой", на якому базуються гелікоптери окупантів.

[ + – ] Місце падіння безпілотника

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що сьогодні безпілотники ЗСУ бачили у трьох районах півострова.

"Їх заглушили системи радіоелектронної боротьби та збили сили ППО", — запевнив колаборант.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в акваторії Севастополя пролунав вибух. Окупанти заявили про знищення "водоплавного безпілотника", який знищили після обстеження. Зважаючи на все, таких безпілотників було два: ще один апарат прибило до берега.

Нагадаємо, у середині серпня у Джанкойському районі зафіксували серію вибухів. В результаті виникла пожежа на підстанції, а в селі Майське вибухнули склади з боєприпасами російської армії, детонація тривала кілька годин. Через це довелося евакуювати майже 2000 людей. Міноборони РФ заявило про пожежу через детонацію снарядів.