"Відбулася детонація боєприпасів": Міноборони РФ підтвердило новий вибух у Криму

У тимчасово окупованому селищі Майське пожежа з'явилася на місці зберігання боєприпасів на російській військовій частині.

Міністерство оборони РФ підтвердило інформацію про вибух на території селища Майське в тимчасово окупованому Криму. Інцидент, за даними відомства, трапився внаслідок пожежі на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів. Про це повідомляє російське видання РБК.

У Міноборони РФ повідомили, що сьогодні близько 06:15 у Джанкойському районі виникла пожежа на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів на території військової частини, внаслідок якої сталася детонація снарядів. Серйозно постраждалих під час інциденту немає, запевнили у відомстві.

Російське міністерство уточнило, що причини події ще з'ясовуються.

Водночас окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що вибухи продовжуються, проводиться евакуація людей, які мешкають у п'ятикілометровій зоні біля військової частини. За інформацією посібника окупантів, є двоє постраждалих і їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше сьогодні представник Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив про точне влучення по військовій частині на тимчасово окупованій території.

Також ми писали про те, як 9 серпня на військовому аеродромі Збройних сил РФ у Криму пролунала серія вибухів. Російські ЗМІ та Міністерство оборони Росії запевнили, що інцидент стався внаслідок пожежі. При цьому оборонне відомство РФ зазначало, що внаслідок пригоди техніка пошкоджена не була.

У свою чергу журналісти повідомили, що втрати авіаційної техніки РФ під час вибуху того дня стали найбільшими з часів Другої світової війни.