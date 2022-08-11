Найбільші втрати РФ з часів Другої світової: ЗМІ показали наслідки вибухів у Криму

На супутниковому знімку російського аеродрому "Саки" виявили знищені літаки. Раніше Міноборони РФ стверджувало, що техніка не постраждала.

Щонайменше сім російських бойових літаків було знищено внаслідок вибухів, які пролунали у вівторок, 9 серпня, на авіабазі "Саки" в окупованому Криму. Це може бути найбільшою втратою військової авіації Москви за один день з часів Другої світової війни. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, повідомляє CNN.

Виданню вдалося ідентифікувати знищені бойові літаки РФ — ймовірно, йдеться про бомбардувальників Су-24 та винищувачів Су-30. Ще два літаки було пошкоджено. У середу, 10 серпня, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про знищення дев'яти російських літаків.

[ + – ] Аеродром у Новофедрівці, 9-10 серпня, супутникові фото [ + – ] Аеродром у Новофедрівці, 9-10 серпня, супутникові фото Фото: Planet Labs Inc.

За даними експерта, опитаного журналістами, супутниковий знімок вказує на те, що атака на авіабазу була навмисною через наявність на фото трьох великих вирв. Також відомо, що російські боєприпаси не розраховані на те, щоб уникнути ланцюгової реакції під час вибуху одного з них.

На фото із супутника можна спостерігати, що не знищені, але, ймовірно, пошкоджені вибухами літальні апарати були переміщені в бік від місця інциденту — за останню добу авіабазу залишили чотири вертольоти й один чотиримоторний літак.

"Кількість літаків, знищених на базі, ймовірно, позначає вівторок як один із найбільш руйнівних днів для російської військової авіації за більш ніж сім десятиліть, враховуючи радянську епоху. Вивчення CNN нечисленних доступних даних про втрати військових літаків за радянських часів і в сучасній Росії не вказує на такі суттєві втрати від одного інциденту за один день", — йдеться у публікації.

[ + – ] Супутниковий знімок вказує на те, що атака на авіабазу в Криму була навмисною, каже експерт

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня на військовому аеродромі ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Російські ЗМІ та Міністерство оборони Росії запевнили, що інцидент стався не внаслідок ракетного обстрілу, а внаслідок пожежі. При цьому оборонне відомство РФ зазначало, що внаслідок пригоди техніка пошкоджена не була.

Також ми писали про те, як уночі 11 серпня в районі білоруського аеродрому "Зябрівка" пролунали вибухи. У республіці вказали, що інцидент стався внаслідок займання однієї з одиниць техніки під час контрольного пробігу. Зі свого боку ЗСУ подякували білоруським партизанам за допомогу Україні у боротьбі з російськими окупантами.