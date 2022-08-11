Вдячні партизанам. ЗСУ прокоментували вибухи на авіабазі в "Зябрівці" (відео)

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що щодо ситуації на аеродромі слід довіряти офіційним заявам.

Прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про вибухи на білоруському військовому аеродромі "Зябровка" під Гомелем. За його словами, українські військові дуже вдячні білоруським партизанам, які надають допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами. Про це повідомляє телеканал "Белсат".

Ігнат зазначив, що білоруські партизани надзвичайно розумні та кмітливі люди, які допомагають Україні та ЗСУ.

"Ми лише дякуємо братньому білоруському народу, який допоможе Україні перемогти окупантів і вигнати їх із нашої землі. І з вашої теж", — сказав Ігнат.

[ + – ] Юрій Ігнат про вибухи на авіабазі в "Зябровці" (дивитися з 13:20)

Однак щодо ситуації на аеродромі в "Зябровці", наголосив речник ЗСУ, слід довіряти офіційним коментарям білоруської та української сторони. Зокрема офіційної інформації Міністерства оборони України, так само, як у випадку з інцидентом у Новофедорівці.

"Чи можемо вірити цим заявам? Ну а який у нас вибір? Ми маємо вірити цим заявам і розраховувати на підтримку білоруського руху, білоруських партизанів", — сказав прессекретар.

Нагадаємо, що вночі 11 серпня в районі білоруського аеродрому "Зябровка", який розташований за 30 км від українського кордону, прогриміли вибухи, що супроводжувалися спалахами. У зв'язку з цим Міноборони Білорусі розмито повідомило, що причиною цього стаів спалах двигуна на одній із одиниць техніки.

Як заявив 7 липня заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов, у районі білоруського аеродрому "Зябровка" російські військові облаштують свою військову базу. За його словами, там розмістили ракетний дивізіон "Іскандер-М" і "С-400 Тріумф" Збройних сил РФ.

Неподалік від селища Новофедорівка в Криму 9 серпня пролунала серія вибухів на військовому аеродромі "Саки". Густі стовпи диму було видно за багато кілометрів, що налякало відпочивальників на узбережжі Чорного моря. За повідомленнями ЗМІ після вибухів, на виїзді з населеного пункту утворилися автомобільні затори.

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