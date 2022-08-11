Благодарны партизанам. ВСУ прокомментировали взрывы на авиабазе в "Зябровке" (видео)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что по ситуации на аэродроме следует доверять официальным заявлениям.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о взрывах на белорусском военном аэродроме "Зябровка" под Гомелем. По его словам, украинские военные весьма благодарны белорусским партизанам, которые оказывают помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Об этом сообщает телеканал Белсат.

Игнат отметил, что белорусские партизаны чрезвычайно умные и сообразительные люди, которые помогают Украине и ВСУ.

"Мы лишь благодарим братский белорусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже", – сказал Игнат.

[ + – ] Юрий Игнат о взрывах на авиабазе в "Зябровке" (смотреть с 13:20)

Однако относительно ситуации на аэродроме в "Зябровке", подчеркнул спикер ВСУ, следует доверять официальным комментариям белорусской и украинской стороны. В частности официальной информации Министерства обороны Украины, точно так, как в случае с инцидентом в Новофедоровке.

"Можем ли верить этим заявлениям? Ну а какой у нас выбор? Мы должны верить этим заявлениям, и рассчитывать на поддержку белорусского движения, белорусских партизан", — сказал пресс-секретарь.

Напомним, что ночью 11 августа в районе белорусского аэродрома "Зябровка", который расположен в 30 км от украинской границы прогремели взрывы, которые сопровождались вспышками. В связи с этим Минобороны Беларуси размыто сообщило, что причиной этому стало возгорание двигателе на одной из единиц техники.

Как заявил 7 июля заместитель начальника ГУ Генштаба ВСУ Алексей Громов, в районе белорусского аэродрома "Зябровка" российские военные обустраивают свою военную базу. По его словам, там разместили ракетный дивизион Искандер-М и С-400 Триумф Вооруженных сил РФ.

Недалеко от поселка Новофедоровка в Крыму 9 августа раздалась серия взрывов на военном аэродроме "Саки". Густые столбы дыма были видны за много километров, что напугало отдыхающих на побережье Черного моря. По сообщениям СМИ после взрывов, на выезде из населенного пункта образовались автомобильные пробки.

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