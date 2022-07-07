В Беларуси ВС РФ обустраивают военную базу и вербуют местных воевать с Украиной, — Генштаб ВСУ

Военные РФ уже начали строить ангары под "Искандеры", которые разместят в 60 километрах от Минска.

В Беларуси в районе аэродрома Зябровка россияне начали обустраивать новые военные позиции. Белорусы отдали им полный контроль над этой локацией, заявил заместитель начальника ГУ Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 7 июля.

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"Беларусь отдала полный контроль над аэродромом Зябровка. Россияне обустраивают там свою военную базу. На территории аэродрома сейчас — ракетный дивизион Искандер-М и С-400 Триумф", — сказал Громов.

Также российские военные начали строить ангары для оперативно-тактических комплексов "Искандер". Их планируют разместить на расстоянии 60 километров от Минска – столицы РБ.

Кроме того, военные РФ продолжают вербовать белорусов на войну с нашим государством.

"При поддержке Комитета государственной безопасности РБ проводится вербовка бывших военнослужащих прежде спецназначения, летного состава, для заключения контрактов с частной военной компанией для возможного привлечения к боевым действиям на территории Украины",— уточнил Громов.

Несколько раньше стало известно, что Беларусь закупит у РФ крупную партию ТОС "Солнцепек". Приобретение оружия массового уничтожения обосновывают необходимостью "обеспечить военную безопасность страны".

Военно-политическое руководство Беларуси также намерено закупить вооружения, которые "хорошо себя зарекомендовали" во время российско-украинской войны. В частности, планируется купить зенитно-ракетные системы, оперативно-тактические ракетные комплексы, самолеты и вертолеты.

В то же время военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечал, что огнеметные системы "Солнцепек" оккупанты использовали при атаках Северодонецка. Эти системы он назвал "страшным термобарическим оружием".