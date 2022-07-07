У Білорусі ЗС РФ облаштують військову базу та вербують місцевих воювати з Україною, — Генштаб ЗСУ

Військові РФ вже почали будувати ангари під "Іскандери", які розмістять за 60 кілометрів від Мінська.

У Білорусі в районі аеродрому Зябрівка росіяни почали облаштовувати нові військові позиції. Білоруси віддали їм повний контроль над цією локацією, заявив заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 7 липня.

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"Білорусь віддала повний контроль над аеродромом Зябрівка. Росіяни облаштовують там свою військову базу. На території аеродрому зараз — ракетний дивізіон Іскандер-М та С-400 Тріумф", — сказав Громов.

Також російські військові почали зводити ангари для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". Їх планують розмістити на відстані 60 км від Мінська — столиці РБ.

Крім того, військові РФ продовжують вербувати білорусів на війну з нашою державою.

"За підтримки Комітету державної безпеки РБ проводиться вербування колишніх військовослужбовців насамперед спецпризначення, льотного складу, для укладання контрактів з приватною військовою компанією для можливого залучення до бойових дій на території України", — уточнив Громов.

Дещо раніше стало відомо, що Білорусь закупить у РФ велику партію ТОС "Солнцепек". Придбання зброї масового знищення доводять необхідність "забезпечити військову безпеку країни".

Військово-політичне керівництво Білорусі також має на меті закупити озброєння, які "добре зарекомендували себе" під час російсько-української війни. Зокрема, планується купити зенітно-ракетні системи, оперативно-тактичні ракетні комплекси, літаки та гелікоптери.

Водночас військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначав, що вогнеметні системи "Солнцепек" окупанти використовували під час атак Сєвєродонецька. Ці системи він назвав "страшною термобаричною зброєю".