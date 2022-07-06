"Зважаючи на ситуацію": Білорусь закупить у РФ велику партію ТОС-1А "Солнцепек" — ЗМІ

Придбання зброї масового знищення доводять необхідність "забезпечити військову безпеку країни".

Білоруське пропагандистське видання "Військово-політичний огляд" повідомило, що Білорусь має на меті купити в Росії важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек". Видання зазначає, що необхідність придбання обґрунтовують "забезпеченням військової безпеки країни".

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Військово-політичне керівництво Білорусі також має на меті закупити озброєння, які "добре зарекомендували себе" під час російсько-української війни. Зокрема, планують закупити зенітно-ракетні системи, оперативно-тактичні ракетні комплекси, літаки та гелікоптери.

За даними видання, раніше на озброєнні білоруської армії не було важких вогнеметних систем. Наразі війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту мають лише одноразові реактивні піхотні вогнемети РПВ-А "Джміль" радянського виробництва, розроблені в 1980-х роках.

"Вказана бригада РХБ захисту з'явилася у 2013 році внаслідок реорганізації відповідного полку, проведеної в межах оптимізації чисельності військ РХБ захисту, — зазначає видання. — Тоді ж зі складу військ Західного та Північно-Західного оперативних командувань виключили окремі батальйони РХБ захисту. На озброєнні саме цих військових частин складалися вогнемети "Джміль".

Тепер, "зважаючи на ситуацію, що складається", білоруське командування вирішило повернути в кожне оперативне командування по одному окремому батальйону РХБ захисту. Передбачається, що в кожному з них одна роту озброять трьома ТОС-1А "Солнцепек", тобто загалом у Росії мають на меті закупити дев'ять одиниць такого озброєння.

Згодом Міноборони Білорусі планує налагодити спільне білорусько-російське виробництво важких вогнеметних систем на колісному шасі ТОС-2 "Тосочка".

"Передбачається, що як шасі використовуватимуть автомобілі МЗКТ. Наприклад, ті, які вже успішно експлуатуються у складі РСЗВ "Полонез" — МЗКТ-7930", — зазначає видання.

За його даними, ТОС-2 "Тосочка" відрізняється підвищеною дальністю застосування та кращою тактичною маневреністю внаслідок використання колісного шасі.

Що таке ТОС-1А "Солнцепек"?

В установках ТОС-1А "Солнцепек" або "Буратіно" використовуються термобаричні ракети, які створюють запальний та фугасний ефекти. В російській армії ці установки називають "важкими вогнеметами", вони можуть запускати ракети на відстані до 9 км.

Термобарична або вакуумна бомба включає паливний контейнер з двома окремими зарядами вибухової речовини. Під час вибуху перший заряд вибухової речовини розпорошує хмару горючої суміші, здатну проникнути в будь-які негерметичні отвори будівель. Другий вибух підпалює цю хмару, внаслідок чого утворюється величезна вогненна куля, а потужна вибухова хвиля поглинає весь навколишній кисень.

У червні президент Фінляндії Саулі Нійністе наголосив, що Росія застосовує у війні проти України потужні термобаричні снаряди, які, по суті, належать до категорії зброї масового знищення.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначав, що вогнеметні системи "Солнцепек" окупанти використовували під час атак Сєвєродонецька. Ці системи він назвав "страшною термобаричною зброєю".

Однак навіть така потужна зброя марна в невмілих руках. На початку червня російські ЗМІ оприлюднили відео роботи ТОС-1А по населеному пункту Довгеньке у Харківській області. Вогонь коригували за допомогою безпілотника, але жодна ракета не влучила в ціль.