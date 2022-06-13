РФ застосовує в Україні зброю масового знищення, — президент Фінляндії

За словами Саулі Нійністе, Росія використовує дуже потужні термобаричні снаряди, які, по суті, належать до категорії зброї масового знищення.

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що обидві сторони у війні в Україні застосовують важке озброєння, а Росія, до того ж використовує термобаричні снаряди. Про це повідомляє Sky News.

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"Ми підтримуємо Україну необхідним озброєнням. З іншого боку, Росія також почала використовувати дуже потужні озброєння, термобаричні снаряди, які, по суті, належать до категорії зброї масового знищення", — заявив Нійністе.

Україна та країни НАТО насамперед звинувачували Росію в застосуванні високоруйнівних термобаричних боєприпасів, також відомих як вакуумні.

Термобаричні/вакуумні бомби

За даними МО Великобританії, Кремль застосовує системи ТОС-1А в Україні.

В установках ТОС-1А "Солнцепек" або "Буратіно" використовуються термобаричні ракети, які створюють запальний та фугасний ефекти. У ЗС РФ ці установки називають "важкими вогнеметами", які можуть запускати ракети на відстань до 9 км.

Термобарична або вакуумна бомба включає паливний контейнер з двома окремими зарядами вибухової речовини.

Їх запускають як ракети чи скидають із бомбардувальників. Під час вибуху перший заряд вибухової речовини розпорошує горючу суміш у вигляді хмари, яка здатна проникнути в будь-які негерметичні прорізи будівель.

Зі свого боку, другий вибух запалює хмару — утворюється величезна вогненна куля, а потужна вибухова хвиля поглинає весь навколишній кисень.

[ + – ] Система "Солнцепек"

Нагадаємо, що правозахисники з Amnesty International склали звіт про застосування РФ касетних боєприпасів. Співробітники Amnesty у різних районах Харкова виявили "крила" та уламки снарядів, заборонених конвенцією ООН. За словами авторів доповіді, російські війська ведуть обстріли касетними та іншими різновидами некерованих снарядів, що має невибірковий характер, тому що удари завдаються поряд із групами цивільного населення. За словами правозахисників, мешканців Харкова вбивали у їхніх будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у чергах до магазинів та аптек.

Раніше Фокус повідомляв, що під Сєвєродонецьком гаубиці М777, які стоять на озброєнні ЗСУ, знищили 3-4 "Гради" російських військ. У цьому артилерії надавали підтримку безпілотники.