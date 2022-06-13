РФ применяет в Украине оружие массового уничтожения, — президент Финляндии

По словам Саули Ниинисте, Россия использует очень мощные термобарические снаряды, которые, по сути, относятся к категории оружия массового уничтожения.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что обе стороны в войне в Украине применяют тяжелое вооружение, а Россия, среди прочего, использует термобарические снаряды. Об этом сообщает Sky News.

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"Мы поддерживаем Украину необходимым вооружением. С другой стороны, Россия также начала использовать очень мощные вооружения, термобарические снаряды, которые, по сути, относятся к категории оружия массового уничтожения", — заявил Нийнисте.

Украина и страны НАТО прежде обвиняли Россию в применении высокоразрушительных термобарических боеприпасов, также известных как вакуумные.

Термобарические/вакуумные бомбы

По данным МО Великобритании, Кремль применяет системы ТОС-1А в Украине.

В установках ТОС-1А "Солнцепек" или "Буратино" используются термобарические ракеты, которые создают зажигательный и фугасный эффекты. В ВС РФ эти установки называют "тяжелыми огнеметами", которые могут запускать ракеты на расстоянии до 9 км.

Термобарическая или вакуумная бомба включает в себя топливный контейнер с двумя отдельными зарядами взрывчатого вещества.

Их запускают как ракеты или сбрасывают с бомбардировщиков. При взрыве первый заряд взрывчатого вещества распыляет горючую смесь в виде облака, которое способно проникнуть в любые негерметичные проемы зданий.

В свою очередь, второй взрыв зажигает облако это — образуется огромный огненный шар, а мощная взрывная волна поглощает весь окружающий кислород.

[ + – ] Система "Солнцепек".

Напомним, что правозащитники из Amnesty International составили отчет о применении РФ кассетных боеприпасов. Сотрудники Amnesty в разных районах Харькова обнаружили "крылья" и осколки снарядов, запрещенных конвенцией ООН. По словам авторов доклада, российские войска ведут обстрелы кассетными и прочими разновидностями неуправляемых снарядов, что носит неизбирательный характер, потому что удары наносятся рядом с группами гражданского населения. По словам правозащитников, жителей Харькова убивали в их домах, на улицах, на детских площадках, в очередях в магазины и аптеки.

Ранее Фокус сообщал, что под Северодонецком гаубицы М777, которые стоят на вооружении ВСУ, уничтожили 3-4 "Града" российских войск. При этом артиллерии оказывали поддержку беспилотники.