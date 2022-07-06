"Учитывая обстановку": Беларусь закупит у РФ крупную партию ТОС "Солнцепек" — СМИ

Приобретение оружия массового уничтожения обосновывают необходимостью "обеспечить военную безопасность страны".

Белорусское пропагандистское издание "Военно-политическое обозрение" сообщило, что Беларусь намерена купить у России тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Издание отмечает, что необходимость покупки обосновывают "обеспечением военной безопасности страны".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Военно-политическое руководство Беларуси также намерено закупить вооружения, которые "хорошо себя зарекомендовали" во время российско-украинской войны. В частности, планируется купить зенитно-ракетные системы, оперативно-тактические ракетные комплексы, самолеты и вертолеты.

По данным издания, ранее на вооружении белорусской армии не было тяжелых огнеметных систем. Сейчас войска радиационной, химической и биологической защиты располагают только одноразовыми реактивными пехотными огнеметами РПО-А "Шмель" советского производства, разработанными в 1980-х годах.

"Указанная бригада РХБ защиты появилась в 2013 году в результате реорганизации соответствующего полка, проведенной в рамках оптимизации численности войск РХБ защиты, — отмечает издание. — Тогда же из состава войск Западного и Северо-Западного оперативных командований были исключены отдельные батальоны РХБ защиты. На вооружении именно этих воинских частей состояли огнеметы "Шмель".

Теперь, "учитывая складывающуюся обстановку", белорусское командование решило вернуть в каждое оперативное командование по одному отдельному батальону РХБ защиты. Предполагается, что в каждом из них одна рота будет вооружена тремя ТОС-1А "Солнцепек", то есть, в целом у России намерены закупить девять единиц такого вооружения.

Впоследствии Минобороны Беларуси планирует наладить совместное белорусско-российское производство тяжелых огнеметных систем на колесном шасси ТОС-2 "Тосочка".

"Предполагается, что в качестве шасси будут использованы автомобили МЗКТ. Например, те, которые уже успешно эксплуатируются в составе РСЗО "Полонез" – МЗКТ-7930", — отмечает издание.

По его сведениям, ТОС-2 "Тосочка" отличается повышенной дальностью применения и лучшей тактическую маневренностью за счет использования колесного шасси.

Что такое ТОС-1А "Солнцепек"?

В установках ТОС-1А "Солнцепек" или "Буратино" используются термобарические ракеты, которые создают зажигательный и фугасный эффекты. В российской армии эти установки называют "тяжелыми огнеметами", они могут запускать ракеты на расстоянии до 9 км.

Термобарическая или вакуумная бомба включает в себя топливный контейнер с двумя отдельными зарядами взрывчатого вещества. При взрыве первый заряд взрывчатого вещества распыляет облако горючей смеси, способное проникнуть в любые негерметичные проемы зданий. Второй взрыв поджигает это облако, в результате образуется огромный огненный шар, а мощная взрывная волна поглощает весь окружающий кислород.

В июне президент Финляндии Саули Ниинисте подчеркнул, что Россия применяет в войне против Украины мощные термобарические снаряды, которые, по сути, относятся к категории оружия массового уничтожения.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечал, что огнеметные системы "Солнцепек" оккупанты использовали при атаках Северодонецка. Эти системы он назвал "страшным термобарическим оружием".

Однако даже столь мощное оружие бесполезно в неумелых руках. В начале июня российские СМИ обнародовали видео работы ТОС-1А по населенному пункту Долгенькое в Харьковской области. Огонь корректировали с помощью беспилотника, но ни одна ракета не попала в цель.