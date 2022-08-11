На аэродроме под Гомелем, возле границы Украины и Беларуси, ночью прогремели взрывы

Ранее Минобороны Беларуси объявляло о проведении учений войск ПВО и ВВС. В ведомстве ночной инцидент объяснили неисправностью техники.

Ночью 11 августа в районе белорусского аэродрома "Зябровка", расположенного неподалеку от украинской границы, были слышны взрывы и видны вспышки, сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

По его данным, после полуночи очевидцы увидели не меньше восьми вспышек.

"С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась ударная волна, пару раз через сплошную облачность были видны световые проблески. Направление — зябровский аэродром", — пишет "Флагшток" со ссылкой на очевидцев среди читателей.

[ + – ] Аэродром "Зябровка" расположен неподалеку от украинской границы

Ранее Министерство обороны Беларуси сообщало, что с 9 по 25 августа пройдут учения войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой. Сейчас нет информации, связано ли это со вспышками в районе Зябровки.

"Возможно, эти учения должны пройти в зонах ограничения полетов: юг Беларуси, а также две дополнительные зоны, которые располагаются в северо-восточной части Бобруйска (Могилевская область) и в юго-восточной части Полоцка (Витебская область)", — отмечает "Беларускі Гаюн".

Утром Минобороны Беларуси отреагировало на инцидент коротким сообщением. "10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", — заявили в ведомстве.

В июле замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Алексей Громов сообщил, что военный аэродром "Зябровка" перешел под полный контроль России. Там расположился ракетный дивизион "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф".

Напомним, 9 августа около 15:30 прогремели взрывы в Крыму на авиационной базе оккупантов в Новофедоровке. Военный аэродром россияне использовали для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории. В МВД подчеркнули, что в результате на аэродроме "Саки" погибло и ранено не менее 60 пилотов и 100 техников.

10 августа жители Херсонской области сообщили о взрывах на административной границе с Крымом, в районе села Чонгар Генического района.