На аэродроме "Саки" в Крыму погибли и ранены 60 пилотов и 100 техников, — МВД (фото, видео)

Замглавы МВД Антон Геращенко считает, что взрыв на полуострове по своему масштабу нанесенного урона российским силам соизмерим с потерей крейсера "Москва".

В результате взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму погибли не менее 60 пилотов и 100 техников, находящихся там. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на данные украинской разведки.

По его словам, взрыв на полуострове по своему масштабу нанесенного урона российским силам соизмерим с потерей крейсера "Москва".

"Вчерашний "самопроизвольный подрыв боеприпасов" по своему масштабу нанес урон российской военной мощи на Юге не меньший, а я даже думаю больший, чем уничтожение крейсера "Москва"", — написал он.

Антон Геращенко рассказал, что украинские беспилотники, которые остались незамеченными для российского ПВО, зафиксировали на аэродроме следующие летальные аппараты:

14 единиц истребителей-бомбардировщиков Су-30;

16 единиц истребителей-бомбардировщиков Су-24М;

6 вертолетов Ми-8;

1 военно-транспортный самолет Ил-76.

Общая стоимость всех самолетов, находившихся там, составляет более $1 млрд. А для того, чтобы восстановить свою военную мощь, России понадобится более полтора года.

"Чтоб произвести 30 новых истребителей бомбардировщиков — это полтора года работы российским авиационным заводам. А если режим санкций будет действенным, то и больше, так как авиазаводы РФ использовали массу Западных и Тайваньских электронных компонентов", — рассказал Геращенко.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Это произошло в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе, где находится военный аэродром, который россияне используют для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории.

В Минобороны Украины свою причастность к взрывам на полуострове прямо не признают. Однако напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в непредназначенных для этого местах.

Как пишут в издании The Washington Post, взрывы в Крыму были делом рук украинских спецслужб. Американское оружие при нападении на российскую авиабазу "Саки" не использовалось,