Взрывы в Крыму были делом рук украинских спецслужб, — The Washington Post

Американское оружие при нападении на российскую авиабазу "Саки" не использовалось, утверждают в США.

Взрывы на российской авиабазе "Саки" на территории временно оккупированного Крыма произошли в результате работы украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на неназванного представителя украинских властей сообщило издание The Washington Post

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, заявил о причастности украинских спецслужб ко взрывам на авиабазе, однако больше деталей не раскрыл. Журналисты отметили, что на авиабазе "Саки" прогремели по меньшей мере три взрыва. Официально Киев отказался подтвердить или опровергнуть свою причастность к происшествию, в результате которого, по данным Военно-воздушных сил Украины, были уничтожены девять российских самолетов.

Неназванный официальный представитель Соединенных Штатов сообщил изданию, что при нападении на авиабазу не использовалось американское оружие.

Напомним, во вторник, 9 августа на военном аэродроме ВС РФ во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Российские СМИ и Министерство обороны России заверили, что инцидент произошел не в результате ракетного обстрела.

Американские СМИ допустили, что удар по военному аэродрому могли нанести при помощи украинского вооружения — оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром".

Подробнее о взрывах на аэродроме "Саки" читайте в материале Фокуса.