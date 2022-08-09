Удар по аэродрому в Новофедоровке мог нанести украинский "Гром", — NYT

Согласно версии журналистов, нанести сокрушительный удар по аэродрому ВС РФ мог оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром", разработанный в Днепре КБ "Южное".

Взрывы, которые прозвучали в оккупированном Крыму близ Новофедоровки могли быть результатом работы украинского оружия. Об этом сообщил The New York Times.

СМИ ссылается на разговор с высокопоставленным украинским военным, который, по версии издания, попросил об анонимном диалоге.

По его версии за сегодняшними взрывами в Крыму стоят украинские военные.

"Для нападения использовалось устройство исключительно украинского производства", — сказал собеседник NYT.

В свою очередь СМИ сделало предположение, что военный имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром". По подсчетам журналистов лишь он один мог достать с подконтрольной Украине территории до оккупированного россиянами Сакского района.

Что такое ОТРК "Гром"

Это — украинский оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты.

Был разработан КБ "Южное" (Днепр). Проект комплекса разработан в 2013 году. Разработчики презентовали "Гром" как высокоточное оружие нового поколения, способное обеспечить создание надежного щита неядерного сдерживания, как для самой Украины, так и для любого государства.

В январе 2018 года сообщили о проведении огневых испытаний двигателя для ракет "Гром-2". В январе 2018 также был показан макет комплекса. А в августе он продемонстрирован на параде по случаю Дня независимости Украины.

ОТРК поражает наземные, морские и воздушные цели в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

Имеет две модификации: Гром-М и Гром-2. Первая используется для поражения наземных объектов, расположенных в тактической глубине противника на расстоянии до 100 км от точки старта. А вторая представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля-земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля.

"Гром" предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. При этом дальность стрельбы может быть увеличена до 450-500 км.

Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектировался массой 480 кг. Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме.

[ + – ] Ракетній комплекс "Гром" на параде в Киеве

Напомним, экс-советник главы МВД считает, что Украина для удара по Новофедоровке применила ракеты дальностью 200-300 км. По его словам российские военные не были готовы к такому повороту событий, учитывая масштабы потерь. Кроме того, отметил Андрусив, у оккупантов плохо работает и разведка и системы ПВО.

Фокус также писал о том, что по данным росСМИ, 9 августа в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе прозвучало не менее семи взрывов. Рядом с населенным пунктом находится военный аэродром, который россияне используют для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории.