Удар по Новофедоровке: Украина применила ракеты дальностью 200-300 км, — экс-советник главы МВД

Виктор Андрусив полагает, что российская пропаганда придумает версию о "несчастном случае" или "диверсии", чтобы предотвратить панику.

На вооружении ВСУ уже поставлены ракеты с дальностью 200-300 км, о чем свидетельствуют взрывы в Мелитополе и на военной авиабазе в Новофедоровке, расположенной на территории временно оккупированного Крыма. Об этом в Telegram сообщил экс-советник главы МВД Виктор Андрусив.

По его словам российские военные не были готовы к такому повороту событий, учитывая масштабы потерь. Кроме того, отметил Андрусив, у оккупантов плохо работает и разведка и системы ПВО.

Политик высказал предположение, что российская пропаганда может попытаться опровергнуть нанесение удара, предложив зрителям версии о "несчастном случае" или "диверсии".

"Причина этому банальна — паника. Признать, что у нас есть возможность нанести удар на 300 км — это посеять панику вокруг, где расположены резервы и тылы. Что же увидим, что они вечером будут рассказывать, кроме "мы даже не начинали", — написал он в своем посте.

Андрусив также посоветовал оккупантам в ближайшее время не пользоваться Крымским мостом, поскольку он остается стратегической целью для Украины.

Следует отметить, что населенный пункт Новофедоровка в Крыму, где расположенна военная база россиян, находится на расстоянии более 200 км до линии соприкосновении в Херсонской области. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на троих очевидцев, несколько взрывов раздались именно со стороны российской военной авиабазы рядом с поселком Новофедоровка.

Ранее сообщалось, что Украина уже имеет на вооружении ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. В эфире передачи на российском телеканале "Россия 1" 19 июля представитель "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что "Народная милиция" уже находила обломки ракет дальностью до 120 км.

Министр обороны Украины Алексей Резников 15 июля заявил, что он уверен в поставках дальнобойных ракет ATACMS для американских РСЗО с дальностью полета 300 км.